Wall Street : 4ème hausse sur 5, mais bilan mensuel de -23%.

30/03/2020 | 22:42

D'après l'évolution des 'futures' en transactions électroniques, le CAC40 devrait entamer l'ultime séance du mois de mars au-delà des 4.400Pts, sur un 'gap' haussier d'une trentaine de points.



Le rebond survenu à l'issue des cette avant dernière séance du mois de mars efface presque intégralement les pertes des indices US au cours de la dernière demi-heure vendredi (-3,5% en moyenne).



Les gains s'étagent entre +3,6% pour le Nasdaq (à 7.775Pts), +3,35% pour le S&P500 (à 2.626) et le Dow Jones engrange +3,2% (mais il avait chuté de -4% vendredi dans le sillage de Boeing... et c'est de nouveau Boeing qui a freiné le rebond du jour avec -6%).



Wall Street ignore cette fois le nouvel effondrement du pétrole qui avait tétanisé les investisseurs du 16 au 18 mars dernier: le 'WTI' (-6%) évite in-extremis la cassure du palier des 20$ sur le NYMEX mais pas la validation du pire mois de l'histoire, avec une chute de -57% depuis 1er mars.

Les valeurs pétrolières subissent de nouveaux dégagements, mais pas toutes:

Apache -15,4%, Coty -14,1%, Marathon -8%, Nal Oilwell -6,6%, Hess -6,2%, Occidental -5,2%. On remarque quelques exceptions à la hausse avec Cabot Oil +7,8%, Valero +4,8%, Chevron +4,6%.



Le Nasdaq a grimpé dans le sillage de Verisign +8,4%, Cadence +7,4%, Paychex +7,1%, Microsoft +7%, Intel +6%, sans oublier Apple avec +2,9% (nouvelle recommandation d'achat d'un broker).



Le S&P500 et le Dow Jones ont été dopés par les grands laboratoires, avec Johnson & Johnson à +8%, Merck à +7,4%, Vertex et Biogen à +6,4%... sans oublier dans la même thématique United Health avec +12,5%.



Nouvelle rafale de liquidation dans le secteur du tourisme avec Royal Carribean -13,7%, Carnival et Norwegian Cruise -11,2%... puis les compagnies American Airlines -12,8%, United -8,2% (qui risque de finir le trimestre proche des plus bas).



Du côté des statistiques (sans impact ce lundi), les ventes de maisons individuelles en instance aux Etats Unis sont ressorties en hausse de +2,4% (contre +0,5% attendu) mais il pourrait ne s'agir que d'une projection et non de la réalité de terrain.





