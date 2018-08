Wall Street : 4ème rafale de records absolus consécutifs

30/08/2018 | 00:52

Après l'accord avec le Mexique en début de semaine, Wall Street pense possible un accord commercial des US avec le Canada sous 48H : la refonte de l'Alena -au profit des Etats Unis- sera alors quasi complète.



Les mêmes causes provoquant les même effets, c'est une vague de confiance dans l'avenir qui déferle sur Wall Street et les principaux indices US alignent une 4ème séance de records absolus consécutive.



Alors que les gains furent symboliques mardi soir, les écarts sont beaucoup plus spectaculaires ce mercredi: le Nasdaq s'envole de +1% à 8.110 (record absolu en séance à 8.113,6), le S&P500 est également au zénith (+0,6% à 2.914 en clôture et 2.916,5 en intraday), ainsi que le Russel-2000 (+0,4% à 1.735)... mais le Dow Jones se contente de +0,25% à 26.125.



S'il peut paraître logique de se réjouir de la révision à la hausse du PIB américain de +4,1% vers 4,2% au deuxième trimestre, ce chiffre n'a eu aucun impact sur la tendance, même s'il s'agit bien de la plus forte hausse du PIB depuis le 3ème trimestre 2014.



Les promesses de vente de logements aux Etats-Unis ont en revanche reculé de -0,8% en juillet, à 116,2 selon la NAR.



Le Nasdaq a été porté par la surperformance d'Amazon avec +3,4% à 1.998,7$ d'Apple (+1,5% à 223$) puis Alphabet (+1,5% également et record de clôture à 1.264,64$).

Ces 3 géants planétaires ont également vu leur capitalisation battre des records à respectivement 826, 1.077 et 874Mds$, soit 2.777Mnds$, un total pratiquement égal au PIB français.

Regeneron s'est également distingué avec +4,4%, Tesla fermait la marche avec -2,2%.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.