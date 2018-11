Wall Street : 4ème repli d'affilé, chute des banques & pharma

14/11/2018 | 23:28

Les indices US terminent sur des scores relativement homogènes avec -0,85% sur le Dow Jones (qui préserve in extremis les 25.000), le S&P500 perd 0,75% et le Nasdaq -0,9% vers 7.056, dans le sillage d'Apple qui lâche -2,85% à 186,8$ et qui rentre en territoire de 'bear market', soit -20% depuis son sommet de 233.47$.



Plus que 48H avant le séance des '3 sorcières' mais Wall Street enchaine les replis (le 4ème pour le Dow Jones) et ne parvient a inverser la vapeur même quand les circonstances s'y prêtent.



Et ce fut le cas à 14H30 avec les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis: ils sont ressortis conformes aux attentes puisque le Département du Travail a fait état d'une hausse de 0,3% en rythme séquentiel le mois dernier.

Mieux: l'inflation sous-jacente 'core' se limite à +0,2% en octobre, un chiffre là aussi en ligne avec le consensus.



En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à octobre 2017, l'indice des prix a augmenté de 2,5% en données brutes et de 2,1% hors éléments volatils le mois dernier (contre des consensus respectifs de 2,5% et 2,2%).



De quoi rassurer un peu Wall Street et favoriser l'émergence d'un rebond... qui n'a pas tenu plus d'une heure d'horloge.



L'autre temps fort de la séance, ce fut l'amorce de rebond du pétrole (+1,2% à 56$), lequel apparaît plus survendu qu'il ne l'a jamais été depuis le début des années 80.

Il reste en territoire de 'bear market' après avoir chuté de -28% en 28 séances, sans aucun rebond (dont 13 séances de repli consécutives, un record).

Dans le même temps, le gaz naturel a matérialisé une envolée de +10% à +15% qui traduisait un véritable vent de panique à la hausse alors que le consensus était ultra-'bear' la veille : le gaz était déjà jugé surévalué, des vendeurs à découvert se sont fait 'défoncer' et ont dû racheter 'à tout prix', à des niveaux plus observés depuis juin 2014.

Les valeurs 'énergie' ont rebondi, comme Cimarex +2,6%, Apache +1,5%, Technip +1,7%, Marathon +1,3%... mais Newfield chutait de -4,7%



La détente du '10 ans' (-2,5Pts vers 3,12%) a pesé sur JP Morgan -2,1%, Bank of America et Citigroup -2%.

Le Nasdaq a été plombé par les 'biotechs/pharma' comme Mylan -4,3%, Vertex -3,4%, Allergan -3%, Biomarin -1,9%. Net recul de Netflix -2,6%, Amazon -2%, Cisco et Microsoft -1,4%.



Quelques titres ont sauvé les meubles comme Netease +2,6%, Symantec +2,3%, Tesla +1,6%, Facebook et Comcast +1,5%, Twitter +1,3%.











