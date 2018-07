Wall Street : Alphabet pousse le Nasdaq vers des records

24/07/2018 | 16:52

Wall Street a ouvert en hausse mardi matin suite à la publication de toute une série de résultats trimestriels meilleurs que prévu.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge 0,8% à 25.254,4 points tandis que le Nasdaq Composite prend 1% à 7920,1 points après avoir battu un nouveau record absolu à 7928,7 points.



Plusieurs grands noms de la cote ont dévoilé leurs comptes trimestriels ce matin pour ce qui s'annonce comme l'une des journées les plus chargées de la saison des résultats.



Selon des données Credit Suisse, 5,8% des groupes cotés sur le S&P 500 doivent publier leurs résultats aujourd'hui.



Coté sur le Dow Jones, United Technologies grimpe de près de 3% après avoir dégagé des trimestriels meilleurs que prévu et relevé ses objectifs pour 2018.



Eli Lilly progresse de son côté de 3,2% après avoir fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé et avoir annoncé son intention de mettre en Bourse sa filiale de santé animale.



Dans la sphère technologique, Alphabet, la maison-mère du moteur de recherche Google, bondit de 4,2% malgré un bénéfice net en baisse de 9% à 3,2 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2018, sous le poids de la lourde amende infligée récemment par la Bruxelles.



D'après Credit Suisse, 77% des sociétés ayant dévoilé leurs résultats ont jusqu'ici fait mieux que prévu en termes de bénéfices.



Les investisseurs guettent par ailleurs les derniers bruits de couloir à Washington, où Donald Trump rencontrera demain Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, en plein climat de guerre commerciale.



