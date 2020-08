Wall Street : Apple +Tesla (split) assurent 100% de la hauss

31/08/2020 | 23:23

Il fallait bien que Wall Street clôture en beauté un mois d'août historique à tout point de vue en termes de performances: les opérateurs ont été comblés avec une pluie de records absolus sur les (les) Nasdaq et sur le S&P500.

On oubliera vite le recul de -0,78% du Dow Jones, victime des conséquences techniques d'une rotation de 10% de ses composantes (3 nouveaux entrants qui ont consolidé)... et celui des -1% du Russel-2000 qui ne participe pas à la spirale haussière des 'titans' de la cote.



Le Nasdaq-100 (+1%) a inscrit un record à 12.167 vers 21H55 avant de décrocher au cours des toutes dernières minutes vers 12.110.



Il engrange +13% sur le mois écoulé et franchit le cap des +38% depuis le 1er janvier : le différentiel annuel atteint +55% par rapport au CAC (-17%), mais cela fait longtemps que les records de sous-performance relative du CAC ont été pulvérisés.



Conformément aux anticipations, le S&P500 inscrit également un 16ème record absolu à 3.514,77 mais il rechute spectaculairement lors des derniers échanges et finit en repli de -0,22% à 3.500,3.



La polarisation de Wall Street a atteint une nouvelle apogée avec 3 titres représentant 100% de la performance du Nasdaq: AMD +6,2%, Apple +3,4% (split par 4) puis Tesla (split par 5), avec +12,6%.



Le constructeur qui en termine à 498,3$ (et franchissait 500$ à 21H55), s'empare de la 7ème place en terme de capitalisation (480Mds$) et conforte sont statut de plus grosse bulle de l'histoire avec des 'caractéristiques' surréalistes: 12 fois son chiffre d'affaire (30Mds$) et 1.200 fois ses 'bénéfices' (400Mns$ grâce à une présentation comptable plus que discutable).



Beaucoup d'analystes influents sont d'avis qui rien ne peut plus arrêter la hausse de Tesla ni celle des 'technos' en général car il n'y a pas d'alternative pour qui cherche de la 'performance', les taux zéro permettant aux PER de tendre vers l'infini pour une période très étendue (au minimum 3 ans).

A noter également l'envolée de +9% de ZOOM avec des résultats très supérieurs aux attentes et de prévisions de croissance de +40% du chiffre d'affaire au 2ème semestre.



Le secteur bancaire a été délaissé, comme d'habitude lorsque Wall Street est en mode 'full risk on'.



Le compartiment 'énergie' a également sous-performé car les gérants continuent de sous-pondérer au profit de la 'tech': le pétrole a gagné +1,2% à 45,6$ (Brent) mais Valero et Marathon chutent de -4,3%, Range -3,9%, Nal Oilwell -2,6%...





