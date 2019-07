Wall Street : Coca-Cola et United Technologies rassurent

23/07/2019 | 15:17

Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mardi matin, les bons résultats trimestriels de quelques poids lourds de la cote ayant su rassurer les investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains progressent de 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert.



Coca-Cola et United Technologies - qui figurent tous deux sur l'indice Dow Jones - ont relevé leurs prévisions de résultats pour l'ensemble de l'année.



Ces bonnes surprises compensent la déception Travelers, une autre composante du Dow dont le bénéfice est ressorti en-dessous des attentes au deuxième trimestre.



Autre bonne nouvelle, les parlementaires de Washington ont réussi à trouver un accord, valable deux ans, sur le relèvement du plafond de la dette et le financement des services fédéraux.



'Cela permet d'écarter la perspective d'un défaut sur la dette qui aurait eu de terribles conséquences sur l'économie', souligne un opérateur.



La séance s'annonce en revanche plutôt calme sur le front des indicateurs économiques, seuls les chiffres des ventes de logements anciens devant venir animer la tendance.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.