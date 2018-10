Wall Street : D.Jones résilient, 5 repli du Nasdaq en 6 jours

08/10/2018 | 23:52

Wall Street ne veut décidément rien lâcher et attire irrésistiblement les capitaux à la recherche d'une apparente 'sécurité'... et celle-ci ne se situe pas sur le vieux continent (taux longs italiens à 3,62%), ni en Asie (vu le plongeon de Shanghai et de Shenzhen).



Les indices US ont cependant 'tangué': après une entame de séance prometteuse et un bref passage en territoire positif, les indices US ont inversé la vapeur : les 2 premières heures ont été placées sous le signe de la nervosité (le Dow Jones et le S&P500 cédaient jusqu'à -0,6%, le Nasdaq -1,5%) mais aucune mauvaise nouvelle spécifique aux US ne justifiait un pessimisme excessif.



Au final, le Dow Jones grappille +0,15%, le S&P500 -0,04%, le Nasdaq lâche -0,67% (5ème repli en 6 séances)cdans le sillage de Workday -5%, Tesla -4,4%, Salesforce et intutive Surgical -4,1%, Paypal et Adobe -3,2%, Electronic Arts et Netapp -2,7%, Microchip -2,3%, Applied Materials -1,8%.



Le repli du pétrole a pesé sur Devon -3,2%, Marathon -2,8% mais Range Resource a pris +2,9%.



Rappel: les marchés obligataires US étaient clos pour cause de 'Colombus Day' (le rendement du '10ans' culminait à 3,233% vendredi).



