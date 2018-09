NEW YORK, 10 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a légèrement rebondi lundi dans l'espoir de nouvelles mesures de baisse d'impôts aux Etats-Unis, mais les gains ont été freinés par le repli d'Apple qui a pâti des tensions commerciales entre Washington et Pékin.

L'indice Dow Jones a perdu 56,82 points, soit 0,22%, à 25.859,72.

Le S&P-500, plus large, a pris 5,93 points, soit 0,21%, à 2.877,61.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 24,23 points (+0,31%) à 7.926,77 points.