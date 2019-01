Wall Street : Morgan Stanley plombe un peu l'ambiance

17/01/2019 | 16:48

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi matin après deux séances consécutives de hausse, les investisseurs réagissant défavorablement aux résultats moins bons que prévu de Morgan Stanley.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,2% à 24.145,4 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,1% à 7030,7 points.



'D'un point de vue technique, on reste malgré tout dans une configuration haussière', assure un trader. 'La tendance reste en effet positive tant que le Dow se maintient au-dessus des 23.725 points', assure-t-il.



Wall Street avait terminé dans le vert mercredi, mais la séance avait laissé un goût quelque peu amer aux investisseurs, car la moitié des gains s'étaient évaporé en toute fin de journée.



Les trois grands indices de Wall Street affichent toutefois entre 3,9% et 6% de gains depuis le 1er janvier, ce qui pourrait pousser certains gérants à prendre quelques bénéfices au fil de cette nouvelle saison de résultats trimestriels.



Après la parution de ses comptes ce matin, Morgan Stanley décroche ainsi de 5,8%, son bénéfice par action (BPA) n'ayant pas atteint les estimations du marché. Le titre avait grimpé de 12% au cours des trois derniers mois.



Les solides statistiques publiées en début de matinée n'ont pas réveillé les acheteurs.



L'indice de la Fed de Philadelphie a pourtant bondi de façon inattendue à 17 en janvier contre 9,1 en décembre, marquant ainsi une nette accélération de la croissance manufacturière dans la région de Philadelphie.



Parallèlement, le Département américain du Travail a rapporté ce jeudi en début d'après-midi avoir dénombré 213.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine passée, un chiffre en baisse de 3.000 par rapport à la semaine précédente.



C'est, là aussi, nettement mieux qu'anticipé par les économistes.



Il n'est toutefois pas impossible que les marchés inversent la vapeur à la veille de la séance dite des 'trois sorcières'.



Sur la base des scores actuels, Wall Street reste en tout cas en course pour aligner une 8ème séance de hausse sur une série de 10.



