Wall Street : S&P au plus haut depuis 21/02, Nasdaq au zénith

Wall Street manifeste de nouveau sa confiance dans l'adoption imminente d'un plan de relance de 1.000Mds$ par le Congrès (probablement le dernier avant les présidentielles du 03/11) et la vigueur de l'économie américaine après la publication de statistiques solides (sauf celle concernant l'emploi).



Le Dow Jones gagne +1,4% (5ème hausse d'affilée à 27.201Pts), grâce surtout à Disney qui gagne +9% (et assure la moitié des gains du 'Dow'), le S&P500 prend +0,64% à 3.328 (le 'gap' du 21/02 est enfin comblé), et un nouveau florilège de records absolu se matérialise sur le Nasdaq Composite (+0,5% à 10.998 et 11.002 en séance) et le Nasdaq-100 (+0,3% à 11.125 et 11.140Pts au plus haut).



L'optimisme des investisseurs peut s'inspirer du PMI des 'services' aux Etats-Unis (selon l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management) qui a grimpé à 58,1 le mois dernier contre 57,1 en juin, alors que les économistes l'attendaient en repli vers 55 d'après le consensus.



La composante des nouvelles commandes a été la plus dynamique, avec un score de 67,7 contre 61,6 le mois précédent, tandis que le sous-indice de l'emploi a reculé d'un point, à 42,1.



Bonne surprise également avec l'embellie de la balance commerciale des États-Unis : le déficit s'est contracté à -50,7 milliards de dollars en juin 2020, selon le Département américain du Commerce, contre -54,8 milliards le mois précédent (révisé de -54,6 milliards en estimation initiale), soit -7,5% d'un mois sur l'autre.

Un chiffre proche du consensus, qui était de -50,3 milliards... donc, phénomène de 'fait accompli'.



Les marchés ne semblent accorder en revanche aucun crédit à l'enquête mensuelle sur l'emploi dans le secteur privé publié par ADP: l'institut qui collecte ses données auprès de 40.000 entreprises américaines (le pays en compte plusieurs millions si l'on tient compte des artisans, restaurateurs, garagistes indépendants, etc.) car le chiffre publié se situe à des années lumières du consensus : +167.000 contre 1,9 million anticipé (presque +2 millions), c'est à 11 fois moins que prévu.



Les opérateurs préfèrent considérer cette publication comme nulle et non avenue.



Les stocks de pétrole brut US sont annoncés en repli de -7,37Mns de barils contre -3Mns anticipé: le baril de WTI s'envole de +4% vers 43,4$ sur le NYMEX, ce qui a soutenu la plupart des valeurs du secteur 'énergie'.

Devon Energy a bondi de +8,6%, Hess de +6,%, Marathon Petroleum de +3,5%, Nal Oilwell, Apache et Noble prennent +2,3%...



Le Nasdaq inscrit de nouveaux records dans le sillage d'Expedia +3,6%, Booking +3%, Mylan +3,5%, Paypal +2,8%...



Le S&P500 a été freiné par quelques dégagements qui ont pesé sur Microchip -8,2%, puis sur les 'biotech' avec Regeneron -3,7%, Moderna -3,4%, Gilead -2,6%, Alexion -2,4%...





