Wall Street : Thanksgiving abordé avec confiance

Wall Street semble vouloir aborder la semaine de Thanksgiving avec confiance lundi, alors que le S&P 500 affiche déjà une hausse de plus de 24% depuis le 1er janvier.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices avancent de 0,2% à 0,4%, annonçant un début de semaine favorable.



Les marchés d'actions américains n'avaient pas réussi à aligner de septième semaine consécutive de hausse vendredi, mais les grands indices restent très proches de leurs récents sommets.



D'après les analystes, la peur de rater le train de la hausse - c'est-à-dire le 'FOMO' ('fear of missing out') - devrait continuer de porter les marchés d'ici à la fin de l'année.



Le S&P 500 reste toujours en course pour signer sa meilleure performance annuelle depuis 2013, une année à l'issue de laquelle l'indice de référence des gérants américains avait engrangé près de 30%.



'Les nouveaux plus hauts se sont accompagnés de faibles entrées de capitaux sur les marchés, d'un faible niveau de 'financement sur marge' (recours à l'endettement pour acheter des titres, NDLR) et d'un enthousiasme relativement absent, ce qui fait de ce rally l'un des mois glamours de l'histoire récente', estime toutefois Jefferies.



'Le talon d'Achille du marché pourrait résider dans un éventuel retournement de la volatilité, comme celui qui avait été constaté en février de l'an dernier', ajoute le broker américain.



'Si les positions vendeuses sur le VIX sont devenues agressives, le risque de repli reste maîtrisé et les catalyseurs ne sont pas encore tous réunis', tempère cependant Jefferies.



Aucune statistique de premier plan ne viendra en tout cas émailler la séance d'aujourd'hui.



Comme c'est le cas chaque année pour Thanksgiving, Wall Street sera fermée jeudi et n'ouvrira qu'une demi-séance vendredi.



