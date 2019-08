Wall Street : Trump joue l'apaisement sur le commerce

26/08/2019 | 15:21

Les marchés d'actions américains devraient ouvrir en hausse lundi matin, les investisseurs voulant croire que les tensions entre les Etats-Unis et la Chine vont finir par s'apaiser.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains avancent de 0,8% en moyenne, annonçant un début de séance favorable.



Donald Trump a salué ce matin sur Twitter la volonté affichée par son homologue chinois Xi Jinping de trouver une 'résolution dans le calme' sur les questions commerciales.



Ce week-end, depuis le sommet du G7 à Biarritz, le président américain avait pourtant manifesté son intention de relever les droits de douane sur les produits chinois, marquant une énième surenchère dans le bras de fer commercial opposant les deux pays.



'Il semblerait que Donald Trump soit une nouvelle fois revenu de lui-même sur son annonce, qui avait conduit à une forte chute des marchés vendredi', commente Vincent Boy, analyste marché chez IG France.



Plombé par les tensions avec la Chine, le Dow Jones avait plongé de 2,4% vendredi et le Nasdaq Composite de 3%.



Ces signes d'un apaisement des relations commerciales entre les deux premières économies mondiales favorisent un regain d'appétit pour les actifs risqués et fait remonter les actions en Europe.



La tendance bénéficie régalement d'indicateurs économiques plutôt rassurants.



Le Département du Commerce a fait état ce matin d'une augmentation de 2,1% des commandes de biens durables aux Etats-Unis en juillet, là où les économistes n'espéraient en moyenne qu'une progression de 1,3%.



