Wall Street : Trump ravive espoir d'1 accord, Apple au zénith

10/10/2019 | 22:25

Dow Jones +0,6% à 26.500, S&P500 +0,65%, Nasdaq +0,6% à 7.950, Russel-2000 +0,4% à 1.485.



Difficile de déterminer si Wall Street -qui gagne +0,6% en moyenne ce soir- surestime les bienfaits du sommet de Washington: il est question d'un moratoire sur les sanctions douanière devant entrer en vigueur le 15 octobre.



Ce serait un signe d'apaisement des tensions commerciales sino-américaines... mais unilatéral puisque ce serait une initiative de la Maison Blanche, sans concession apparente de Pékin.



Mais l'entrevue annoncée par Trump avec Liu He ce vendredi est ressentie comme un net un 'progrès', alors que les pourparlers semblaient voués à l'échec ce matin et les négociateurs chinois, pressés de rentrer au pays.



Au chapitre des statistiques, les prix à la consommation aux Etats-Unis de septembre sont restés stables. Le Département américain du Travail a également publié un CPI 'core' (hors éléments volatiles) en hausse de +0,1% (consensus +0,2%).



Par rapport à septembre 2018, l'indice des prix a augmenté de 1,7% en données brutes et de 2,4% hors éléments volatils le mois dernier, à comparer à des consensus qui étaient de 1,8% et de 2,4% respectivement.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé de -10.000, à 210.000.



Cette séance restera également marqué par une nette tension des taux longs US avec des T-Bonds affichant +8Pts de base à 1,668%.

Le pétrole reprend près de 2% à 53,7$ sur le NYMEX et cela a soutenu les producteur de 'shale oil' comme Cimarex +3,6%, Noble +3,5%, Nal Oilwell et Hess +2,4%, Conoco +1,5%...



Le Nasdaq a été poussé vers 7.950 par Intel +1,3%, Nvidia +1,3%, Gilead et Biomarin +2,1%, Xilinx et Regeneron +2,6%, Alexion +3,5%, Netflix +4,8%.



Notons qu'Apple (+1,4%) vient d'inscrire un nouveau record absolu (à 230,2$)... et donc de dépasser son précédent record de valorisation boursière, à plus de 1.040Mds$.

Apple a consenti à désactiver une application contestée par Pékin et qui permettait aux manifestants de Hong Kong de se jouer de la police.



