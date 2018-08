Wall Street : Walmart et Cisco donnent un coup de fouet

16/08/2018 | 16:40

Wall Street a ouvert dans le vert jeudi matin, le Dow Jones étant tout particulièrement tiré à la hausse par les bons résultats de Walmart et de Cisco.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones grimpe de presque 1,3% à 25.479,6 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,7% à 7829 points.



'De solides résultats d'entreprises et de bonnes nouvelles sur le front de la géopolitique ont regonflé le moral des investisseurs', commente un trader.



D'après plusieurs sources, une délégation chinoise menée par le vice-ministre du commerce aurait prévu de se rendre aux Etats-Unis d'ici à la fin du mois pour entamer des négociations commerciales.



Autre bonne nouvelle, la livre turque remonte un peu après sa spectaculaire dégringolade des derniers jours - cotant 5,75 face au dollar contre 6,85 il y a encore deux jours.



Les investisseurs semblent également apprécier les statistiques publiées en début de matinée.



Le Département américain du Travail a en effet rapporté avoir dénombré 212.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, soit 2000 de moins que la semaine précédente.



Les mises en chantier de logements ont, elles, augmenté de 0,9% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier.



Enfin, l'indice de la Fed de Philadelphie s'est établi à 11,9 sur le mois en cours, contre 25,7 au précédent, marquant un ralentissement de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie.



Sur le plan des valeurs, Walmart s'envole de presque 10% après avoir relevé ses objectifs financiers pour l'exercice en cours après avoir largement battu le consensus sur le trimestre écoulé.



Cisco prend lui aussi une trajectoire ascendante après avoir fait mieux que prévu sur son quatrième trimestre.



Seul JCPenney est exclu de la hausse (-23%), la chaîne de grands magasins ayant dû revoir ses ambitions annuelles à la baisse après une nouvelle chute de ses ventes sur le deuxième trimestre.



