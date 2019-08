Wall Street : Walmart maintient le marché à flot

15/08/2019 | 17:12

La Bourse de New York repart de l'avant jeudi matin après avoir signé hier sa pire séance de l'année, notamment sous l'impulsion de Walmart, dopé par ses derniers résultats trimestriels.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend ainsi près de 0,2% à 25.526 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,2% à 7788,4 points.



Walmart s'adjuge 5%, de loin la meilleure performance du Dow Jones. Le numéro un mondial de la grande distribution a engrangé sur son deuxième trimestre comptable un BPA ajusté en repli de 1,5% à 1,27 dollar, battant de cinq cents le consensus.



'Ces résultats montrent que les distributeurs qui investissent et se réinventent peuvent réussir', note John Zolidis, grand spécialiste du commerce de détail aux Etats-Unis.



Ces bonnes nouvelles sont toutefois contrebalancées par un climat d'inquiétudes ayant trait à la fois à la santé de l'économie américaine, à la situation à Hong Kong et aux questions commerciales.



'Pékin a manifesté dans la nuit son intention de contre-attaquer face à la récente majoration des droits de douane annoncée par Washington', font remarquer les équipes de Wells Fargo.



Le marché semble également moins emballé par les résultats de l'équipementier de réseaux Cisco, qui a revu à la baisse ses perspectives après un trimestre en ligne avec les attentes.



Le titre accuse actuellement un repli de 7,5%, soit la plus forte baisse du Dow Jones.



Autre coup au moral, GE décroche de près de 10% suite à des soupçons de fraude comptable évoqués par Harry Markopolos, l'analyste financier à l'origine de l'enquête sur Bernard Madoff au début des années 2000.



