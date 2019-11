Wall Street à de nouveaux plus hauts après l'emploi U.S

L'indice Dow Jones a gagné 301,13 points à 27 347,36 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 29,35 points, soit 0,97%, à 3 066,91 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 94,04 points (1,13%) à 8 386,40 points.

Le marché du travail aux Etats-Unis a ralenti en octobre mais il a mieux résisté qu'attendu à l'impact des tensions commerciales et du long conflit social au sein du groupe automobile General Motors.

Le département du Travail a recensé 128.000 créations d'emplois non-agricoles le mois dernier alors que le consensus Reuters prévoyait un chiffre de 89.000 seulement.

Les statistiques d'août et septembre ont en outre été révisées à la hausse et montrent 95.000 créations de postes de plus qu'annoncé auparavant.

Autre source de soulagement pour les marchés, la progression de l'activité du secteur manufacturier chinois en octobre à son rythme le plus important depuis plus de deux ans qui contribue au retour des investisseurs sur le marché actions.

L'avancée des négociations commerciales sino-américaines a aussi soutenu la tendance.

Parmi les entreprises américaines ayant publié leurs résultats trimestriels avant l'ouverture, le géant pétrolier Exxon Mobil s'est adjugé 3% après un bénéfice par action supérieur à des attentes récemment revues en baisse.

(Matthieu Protard)