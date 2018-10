Wall Street : a flirté avec ses records, le Nasdaq vulnérable

02/10/2018 | 07:32

Le 4ème trimestre a bien démarré à Wall Street, même si les gains initiaux n'ont pu être intégralement conservés.



Le Dow Jones engrange 0,73%, le S&P 500 la moitié (0,37%) et le Nasdaq qui gagnait initialement 0,7% a perdu du terrain tout au long de la séance pour finir à -0,11% à 8.037Pts.



Les investisseurs ont salué la conclusion d'un accord in-extremis entre les Etats-Unis et le Canada qui refond l'Aléna dans le sens voulu par Donald Trump qui avait déjà obtenu l'assentiment du Mexique (qui fait beaucoup de concessions).



Le Canada échappe donc à des sanctions douanières qui aurait pénalisé le secteur automobile: Ford a pris 0,8% et General Motors 1,6%.



Le Nasdaq a cédé du terrain malgré l'envolée de +17,4% de Tesla alors que la SEC a contraint Elon Musk à quitter son poste de CEO (pour 3 ans, c'est la sanction pour la diffusion de tweets trompeurs)... mais il conserve ses fonctions de directeur général, non exécutif.



Il écope également d'une amende de 20 millions de $ (de même que Tesla), largement remboursée par la flambée du titre dès l'ouverture.



General Electric qui affichait +14% au cours des 1ers échanges n'a conservé que +7,1% après l'éviction brutale de son PDG John Flannery (remplacé par Larry Culp).



Les chiffres US du jour sont impossibles à interpréter puisque l'indice PMI manufacturier selon IHS Markit s'est inscrit en hausse de 54,7 en août à 55,6 en septembre (un plus haut de 4 mois).

Symétriquement, l'indice ISM (institut américain) chute de 61,3% vers 59.8% en Septembre (le consensus tablait sur 60,5%).



Le Nasdaq a subi la pression d'American Airlines -4,2%, Marriott -2,8%, Electronic Arts -2,5%, Regeneron -2,4%, Symantec -2,3%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.