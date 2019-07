Wall Street : à l'arrêt, comme figé dans les phares de la FED

30/07/2019 | 01:20

Tout se déroule comme si Wall Street n'osait plus faire le moindre pas, ni avant, ni en arrière, les opérateurs se comportant comme s'ils se sentaient perdus au beau milieu d'un champs de mines.



Les indices ont fini sans direction, la progression symbolique du Dow Jones (+0,11%) étant contrebalancée par le repli tout aussi symbolique du S&P-500 (-0,16% tout comme le CAC40) à 3.021Pts.



Le Nasdaq s'est repli de 0,44% mais il limite la casse : il avait chuté jusqu'à 1% en séance.

Le Russsel-2000 sous-performe une fois de plus et perd -0,6%.

Le 'VIX' avec une progression de +5,5% à 12,8 renoue très exactement avec ses niveaux de jeudi dernier en cette veille de reprise des négociations commerciales sino-américaines (beaucoup parie que ce sera un Nième échec).



Le principal soutien de Wall Street reste les bons trimestriels : alors que près de 50% des entreprises du S&P500 ont publié leurs résultats, 76% d'entre elles ont annoncé des profits supérieurs aux estimations...comme d'habitude.

Il faudra à la FED une habileté hors norme pour ne pas provoquer une correction des marchés sur le 'fait accompli' d'une baisse des taux de 25Pts... et les maintenir dans l'espoir que d'autres suivront.

Et elle devra par ailleurs convaincre que c'est pleinement justifié, puis que ce sera efficace.



Le Nasdaq a pu limiter la casse grâce Mylan +12,6%, Tesla +3,4%, Fiserv +2,3%, Intel +1,8%, Gilead +1,4%

Mais les replis étaient les plus nombreux, à l'image de Paypal -3,5%, Netease -3,4%, Alexion -2%, facebook -1,9%, MD -1,4%, Micron -1,3%...



