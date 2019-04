Wall Street : à l'équilibre en attendant les résultats

11/04/2019 | 16:40

La Bourse de New York a ouvert sur une note quasiment stable jeudi matin, non loin de ses récents sommets, dans l'attente du coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels.



Une demi-heure après l'ouverture, le Dow Jones progresse de 0,1% à 26.186,7 points, tandis que le Nasdaq Composite perd 0,1% à 7958,8 points.



Pour mémoire, l'indice Dow Jones a pris plus de 12% depuis le début de l'année et a récemment inscrit toute une série de nouveaux plus hauts annuels, poussé par l'optimisme sur les questions commerciales et une attitude plus accommodante de la part de la Fed.



La saison des résultats, qui doit démarrer demain, va mettre à l'épreuve cette dynamique haussière.



'Les résultats américains seront le prochain catalyseur pour pousser les indices plus haut, ou les tirer à la baisse si les investisseurs commencent à voir d'autres preuves d'un ralentissement intérieur', prévient-on chez ADS Securities.



JPMorgan - qui donnera le coup d'envoi de la saison des résultats demain à la mi-journée - progresse de plus de 1,1% en attendant, soit l'une des deux plus fortes hausses du Dow Jones.



Wells Fargo - qui dévoilera lui aussi ses performances trimestrielles demain - s'adjuge de son côté près de 0,5%.



Les investisseurs ont aussi été attentifs ce matin à la publication de deux indicateurs économiques.



Le Département américain du Travail a ainsi rapporté avoir dénombré 196.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 6 avril, un chiffre en baisse de 8.000 par rapport à la semaine précédente.



Il s'agit de leur plus bas niveau depuis octobre 1969.



Les derniers chiffres de l'inflation ont également confirmé que la hausse des prix restait maîtrisée aux Etats-Unis.



En excluant les éléments volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, les prix producteurs ont stagné en mars, alors que le consensus de marché anticipait une hausse de 0,2%.



Du côté des valeurs, IBM avance de 0,3% à la faveur d'une initiation à 'surperformance' par les analystes de Credit Suisse, qui pensent que le groupe informatique pourrait prendre une nouvelle dimension avec l'acquisition de Red Hat.



Apple est moins en vue (+0,1%) alors que Credit Suisse préfère entamer le suivi de la valeur avec une opinion 'neutre', inquiet de l'arrivée à maturité du cycle de l'iPhone.



Tesla cède 2,5% sur des informations de Nikkei évoquant le gel de ses investissements au sein de sa 'Gigafactory 1' américaine, qui produit des batteries.



