Wall Street à l'équilibre, lassitude sur le front commercial

Le président américain, Donald Trump, a douché les espoirs d'une issue rapide au conflit commercial en déclarant à des journalistes qu'il n'avait pas donné son accord à la levée des droits de douane imposés à la Chine, alors même que de hauts responsables, de part et d'autre, avaient laissé entrevoir jeudi la conclusion d'un accord.

"Les marchés commencent à se lasser" de ces montagnes russes, selon Paul Nolte, gestionnaire de portefeuille chez Kingsview Investment Management, à Chicago. "On est parti d'un accord proche et puis finalement non et ce n'est pas la première fois que ça arrive."

L'indice Dow Jones a gagné 6,44 points à 27 681,24, le S&P-500, plus large, a pris 7,9 points, soit 0,26%, à 3 093,08 et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 40,8 points (0,48%) à 8 475,31 points.

Walt Disney s'est distingué en gagnant 3,6% au lendemain de la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes traduisant les bonnes performances de ses parcs à thèmes et de son film "Le Roi lion", le tout conjugué à des dépenses moins élevées que prévu.

A l'inverse, le fabricant de prêt-à-porter Gap a chuté de 7% après la démission inattendue de son directeur général, Art Peck, en pleine restructuration du groupe.

(Simon Carraud)