Le mois d'avril ne se passe pas super bien pour le moment en bourse, après l'évaporation des espoirs de baisse de taux aux Etats-Unis avant (au mieux) le mois de septembre. Les résultats d'entreprises qui commencent à s'empiler à partir d'aujourd'hui vont permettre de détourner l'attention. Si c'est insuffisant, il faudra miser sur le pouvoir de traction des géants technologiques, dont les chiffres commenceront à tomber la semaine prochaine.

4,4% de baisse en quatre séances sur le Nasdaq 100, ça commence à ressembler à une consolidation. "Consolidation" est un terme un peu fourre-tout qui désigne un mouvement de baisse plus ou moins prononcé, que nous appelons parfois aussi, dans les médias, "dégagements" ou "prises de bénéfices". Il n'y a pas de définition précise, mais la sémantique induit une notion de renforcement avant une reprise de la progression. Quand on consolide quelque chose, c'est qu'on le renforce avant de pouvoir s'en servir à nouveau. Mais parfois, la consolidation ne suffit pas et le marché continue à baisser. Il peut ainsi arriver à une "correction". Ce terme bénéficie en revanche d'une définition assez consensuelle : il y a correction quand un indice perd 10% par rapport à ses plus hauts. Cela s'est produit une grosse trentaine de fois sur les quarante dernières années pour l'indice large américain S&P500, avec une baisse moyenne de 13%. On n'en est pas encore là, mais le S&P500 a perdu 4,6% et le Nasdaq 5,2% sur leurs plus hauts historiques du 1er avril, donc c'est à surveiller. Les milieux autorisés ont un avis. Comme d'habitude, la moitié pense que ça peut continuer, l'autre moitié que ça peut s'arrêter. Si vous voulez mon avis, je pense comme eux.

L'histoire de la baisse des taux aux Etats-Unis est cassée pour le moment, ce qui force les investisseurs, qui sont d'éternels optimistes, à aller chercher ailleurs des raisons d'acheter. Ils ne misent plus que sur deux assouplissements monétaires de la Fed en 2024, tout en sachant qu'il existe un risque que ce chiffre se réduise à un, voire à rien du tout. C'est une source de préoccupation, mais pas encore un vrai problème, tant que l'économie tient le choc. En attendant, les résultats d'entreprises sont un bon moyen de détourner l'attention du marché de la politique monétaire. Hier, ça a très bien fonctionné avec LVMH à Paris. Le groupe de luxe a réussi le tour de force de publier des performances médiocres-mais-probablement-moins-médiocres-que-les-autres, qui ont plu aux financiers. Il a embarqué Hermès dans sa hausse, ce qui a permis au CAC40 (+0,62%) de faire bien mieux que la moyenne européenne, personnifiée par le STOXX Europe 600 (+0,04%). L'effet résultats a en revanche été plus douloureux à Wall Street, où les indices sont peu sensibles au luxe mais beaucoup plus aux semiconducteurs. Les perspectives décevantes du plus gros équipementier du secteur, ASML, ont provoqué un gros coup de mou du côté de la "poche semis" de la cote, qui a chuté de 3,9%, lestée par Nvidia, Broadcom, Applied Materials ou Qualcomm. ASML a perdu 7% en séance, soit 30 milliards d'euros de capitalisation partis en fumée, l'équivalent d'un Orange. Dès qu'on parle de stars de la technologie, les montants en jeu sont colossaux.

On l'aura compris, la séance de la veille n'était pas très enthousiasmante à Wall Street, mais les choses ont un peu évolué depuis grâce au Trésor US. Pour deux raisons assez indépendantes l'une de l'autre. D'abord, les rendements américains se sont légèrement détendus après un gros placement de dette qui a fait l'objet d'une forte demande. Par ricochet, le dollar a un peu baissé. Le recul du greenback a été renforcé par une rare déclaration commune de la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen et des ministres des finances du Japon et de la Corée du Sud sur leur "grave préoccupation" face à la dégradation du yen et du won. Les cambistes estiment que cela pourrait ouvrir la voie à une intervention musclée sur le marché des changes. Ça ressemble à une tempête dans un verre d'eau comme ça, mais ça contribue quand même à détourner l'attention du reste et ça aide les marchés orientaux à rebondir par l'entremise de la baisse des rendements obligataires américains, dont la hausse commençait à devenir inquiétante.

Les publications d'entreprises se densifient aujourd'hui. En Europe, Danone, Nokia, Sartorius Stedim Biotech, Edenred, ABB, ont déjà publié, avant L'Oréal et EssilorLuxottica ce soir. On attend aussi plusieurs grosses capitalisations à la mi-journée aux Etats-Unis, puis Netflix post-clôture américaine. A 7h30 ce matin, c'est le géant des semiconducteurs TSMC qui a présenté ses chiffres, juste après la clôture de Taiwan. A l'image d'ASML, c'est un baromètre sectoriel. En première lecture, ses résultats ont dépassé les attentes. Il y a beaucoup d'autres publications aujourd'hui, que j'aborde dans la seconde partie.

Les indices d'Asie-Pacifique se reprennent, avec des gains proches de 0,5% pour Tokyo, Sydney, Taiwan et Shanghai. Hong Kong et la Corée du Sud gagnent plus de 1% grâce à une reprise de leurs compartiments technologiques. L'Inde est un peu à la traîne avec une hausse modeste pour le SENSEX. Les indicateurs avancés européens sont légèrement haussiers : la reprise des futures américains les rassurent un peu, mais la série de baisses de Wall Street pose question.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis, les nouvelles demandes d'allocations-chômage et les perspectives d'affaires de la Fed de Philadelphie seront annoncées à 14h30. Suivront les ventes de logements existants, les ventes de logements existants et à l'indice avancé (16h00). Tout l'agenda ici.

L'euro remonte à 1,0678 USD. L'once d'or est ferme à 2374 USD. Le pétrole a encore glissé, avec un Brent de Mer du Nord à 87,12 USD le baril et un brut léger américain WTI à 82,45 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans recule à 4,57%. Le bitcoin se négocie 62 019 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adidas : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 200 à 210 EUR.

Air Liquide : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 190 à 220 EUR.

Airbus : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 172 à 191 EUR.

ASML : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1070 à 1075 EUR. TD Cowen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1000 à 1050 EUR. Wolfe Research maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 930 à 1050 EUR.

Bouygues : Citigroup reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 33,80 à 36 EUR.

Buzzi : Citigroup reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 32 à 38 EUR.

Cargotec : Carnegie Group dégrade sa recommandation d'achat à conserver avec un objectif de cours de 68 EUR.

Flutter Entertainment : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 170 GBP à 159 GBP.

Haleon Plc : HSBC démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 370 GBX.

Komax Holding Ag : Stifel passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 220 CHF à 160 CHF.

LVMH : Nykredit Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 860 EUR.

Naturgy Energy Group : Bernstein cesse la couverture de l'action, précédemment sousperformance.

Sika Ag : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 270 à 275 CHF.

Société Générale : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 36,80 à 36,40 EUR.

Topdanmark A/S : HSBC passe de réduire à conserver avec un objectif de cours relevé de 265 DKK à 290 DKK.

Unibail-Rodamco-Westfield Se : JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 56 à 68 EUR.

Virbac : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 413 à 389 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Danone affiche une croissance organique de 4,1% au T1 et confirme ses objectifs 2024.

Edenred confirme ses objectifs 2024 après une forte hausse de ses résultats au T1.

Forvia démarre plutôt bien l'année et confirme ses objectifs.

La Française des Jeux dégage une petite croissance organique au T1.

Sartorius Stedim Biotech publie des résultats en baisse dans un marché en ralentissement et confirme ses perspectives.

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

ABB publie des résultats plus élevés que prévu au T1.

BHP accroît sa production de minerai de fer et poursuit de l'examen de ses projets dans le nickel.

Nokia confirme viser 2,3 à 2,9 Mds€ de résultat opérationnel cette année, après un T1 mitigé.

Nordea annonce des résultats du premier trimestre qui dépassent les attentes.

Schindler affiche des prises de commandes légèrement supérieures aux attentes au premier trimestre.

Annonces importantes (et moins importantes)

En Europe

UBS serait proche de la suppression d'une centaine d'emplois en banque d'investissement, selon Bloomberg.

Daniel Kretinsky convoite le britannique International Distributions Services (Royal Mail) avec une offre informelle à 320 GBX, repoussée par le conseil d'administration.

Colruyt obtient l'approbation finale pour l'acquisition de 54 magasins Match et Smatch en Belgique.

Lonza place un emprunt de 1 milliard d'euros à 3,875%.

DocMorris va placer une convertible de 200 MCHF.

Interroll nomme Ayhan Demirel au poste de directeur opérationnel.

En Amériques

Microsoft évitera une enquête formelle de l'UE sur l'accord de 13 Mds$ conclu avec OpenAI.

Micron devrait récupérer 6 Mds$ d'aides dans le cadre de la loi sur les semiconducteurs.

Oracle va investir plus de 8 Mds$ au Japon dans l'informatique dématérialisée et l'IA.

United Airlines demande à Boeing de compenser les dommages causés par l'immobilisation de la flotte MAX 9.

MSCI achève l'acquisition de Foxberry.

La société de marketing numérique Ibotta, soutenue par Walmart, valorisée 2,7 Mds$ lors de son IPO à Wall Street.

En Asie Pacifique

Taiwan Semiconductor dépasse les attentes au T1.

Santos enregistre une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel en raison d'une diminution de la production et des volumes.

Les principales publications du jour : Netflix, L'Oréal, EssilorLuxottica, ABB, Investor AB, Danone, Intuitive Surgical, Elevance Health, Marsh & McLennan Companies, Blackstone, DR Horton, Nordea, EQT AB, Schindler, Sartorius Stedim Biotech, Nokia, Edenred, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Infosys… Tout l’agenda ici.