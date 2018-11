Bourse de Wall Street : Wall Street a mis fin à son rebond vendredi, entraînée dans le rouge par Apple

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York n'est pas parvenue à poursuivre son rebond pour une quatrième séance d'affilée, la chute d'Apple illustrant les inquiétudes des investisseurs concernant les perspectives des entreprises, même quand elles dégagent des résultats record.

S'écartant toutefois de ses points bas au terme d'une nouvelle séance volatile, le Dow Jones a clôturé vendredi en baisse de 0,4%, à 25.270,83 points, et le S&P 500 a reculé de 0,6% à 2.723,06 points. Le Nasdaq Composite a abandonné 1% à 7.356,99 points, pénalisé par Apple.

Après un début de séance dans le vert, les indices se sont retournés malgré de bons chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis. Tout en rassurant sur la santé de l'économie américaine, des créations d'emploi supérieures aux attentes alimentent les craintes de durcissement de la politique monétaire de la Fed. Cette publication n'a toutefois pas entraîné de forte tension sur les taux, les rendements américains à 10 ans progressant légèrement à 3,174% contre 3,172% avant le rapport sur l'emploi et 3,144% jeudi.

Les déclarations optmistes de Donald Trump au sujet des progrès des négociations commerciales avec la Chine ont contribué à soutenir les cours en début de séance mais n'ont pas permis d'éviter cette correction de fin de semaine.

En baisse de 6,6% à 207,48 dollars, Apple a essuyé sa plus forte baisse depuis 2014. Sur la base du nombre d'actions en circulation communiqué en juillet, le groupe conserve de justesse sa capitalisation de 1.000 milliards de dollars, après avoir présenté des prévisions jugées décevantes pour la fin de l'année. "Même si les revenus et les bénéfices sont bons, beaucoup de ces chiffres impressionnants étaient attendus ce trimestre", commente Darrell Cronk, directeur des investissements du Wells Fargo Investment Institute. "Les entreprises qui présentent des prévisions mitigées sont celles qui subissent les replis les plus marqués de leur cours de Bourse".

Starbucks a en revanche bondi de 9,7% à 64,32 dollars, frôlant son cours record de l'été 2017 après avoir fait part d'une croissance des ventes à magasins constants supérieure aux attentes des analystes. Exxon Mobil a gagné 1,6% après la publication de ses résultats trimestriels.

- Corrie Driebusch, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela)

