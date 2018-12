Bourse de Wall Street : Wall Street à nouveau sous pression avant les chiffres de l'emploi

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Wall Street s'orientait vers une ouverture en baisse vendredi, avant la publication des chiffres de l'emploi américain. Cet indicateur, attendu à 14h30, devrait fortement jouer sur la tendance en raison de son influence possible sur les prochaines décisions de la Réserve fédérale (Fed) en matière de taux.

Vers 13h50, le contrat à terme sur le Dow Jones reculait de 0,5%, à 24.786 points. Les contrats sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 reculaient également de 0,5%, à 2.677 et 6.788 points, respectivement.

La Bourse de New York a connu une séance agitée jeudi, l'espoir d'un ralentissement du resserrement monétaire de la Fed ayant finalement permis de compenser les craintes liées aux tensions commerciales et au ralentissement de la croissance mondiale. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,3%, après avoir perdu jusqu'à 3% en séance. Le rebond des valeurs technologiques en fin de journée a même permis au Nasdaq Composite de s'adjuger 0,4%.

VALEURS A SUIVRE

- Altria avance de 2,5% avant l'ouverture, après avoir annoncé un investissement de 1,8 milliard de dollars dans le secteur du cannabis au Canada.

- Le distributeur Big Lots plonge de 15% avant l'ouverture, après avoir fait état d'une perte trimestrielle plus élevée que prévu.

- Boeing sera surveillé après deux séances consécutives de forte baisse en raison des interrogations sur la capacité des Etats-Unis à transformer en accord durable la trêve commerciale conclue le week-end dernier avec la Chine.

- Egalement sous pression ces derniers jours, les valeurs pétrolières pourraient théoriquement profiter du léger rebond des cours du brut vendredi. Chevron, qui a fixé à 20 milliards de dollars son enveloppe d'investissements pour 2019, est toutefois attendu à nouveau en baisse de 1%. Exxon Mobil cède également 0,8% en préouverture.

EVENEMENTS A VENIR

- Le nombre de créations d'emploi et les chiffres du chômage en novembre seront publiés à 14h30 et l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan, à 16h00. Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires s'attendent à la création de 198.000 emplois nets aux Etats-Unis en novembre. L'économie américaine crée des emplois sans discontinuer depuis 98 mois, soit plus de huit ans.

Ces chiffres pourraient conforter l'hypothèse d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt en décembre. Selon l'outil FedWatch de CME Group, plus de 73% des investisseurs estimaient vendredi matin que la Fed relèverait le taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 2,25 à 2,50% à cette occasion, soit une hausse de 25 points de base par rapport au niveau actuel.

-Mark DeCambre, MarketWatch (Version française Thomas Varela) ed : LBO

