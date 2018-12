Bourse de Wall Street : Wall Street à nouveau sous pression dans le sillage des annonces de la Fed

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York recule légèrement jeudi en début de séance sur fond de crainte de ralentissement de la croissance mondiale. Les investisseurs restent ébranlés par la perspective d'une nouvelle hausses des taux américains en 2019 malgré la tonalité plus accommodante adoptée par la Réserve fédérale à l'issue de sa dernière réunion de politique monétaire.

Le Dow Jones (DJIA) perd 0,6%, à 23.180 points, le S&P 500 abandonne 0,6%, à 2.496 points, et le Nasdaq Composite cède 0,1%, à 6.632 points.

La banque centrale américaine a comme prévu relevé ses taux directeurs pour la quatrième fois de l'année mercredi. La majorité des banquiers centraux ne tablent plus que sur deux hausses de taux en 2019, contre trois jusqu'à présent, mais l'institution a réaffirmé la nécessité de poursuivre son resserrement monétaire en dépit des critiques répétées du président Donald Trump.

VALEURS SUIVIES

- L'action Altria perd 3,5%. Le cigarettier a confirmé jeudi l'acquisition d'une participation de 35% dans le fabricant de cigarettes électroniques Juul pour un montant de 12,8 milliards de dollars.

- Les valeurs pétrolières sont sous pression dans le sillage d'un repli des cours du baril. Exxon perd 1,2%.

- L'action Tilray grimpe de 7,7% après l'annonce d'un partenariat avec le brasseur belge Anheuser-Busch InBev en vue de développer des boissons sans alcool au cannabis pour le marché canadien.

- David Hodari , Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire