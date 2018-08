Bourse de Wall Street : Wall Street a pâti des tarifs douaniers et encore de Trump

L'indice Dow Jones a cédé 0,3%, soit 76,62 points, à 25.656,98. Le S&P-500, plus large, a perdu 4,84 points, soit 0,17%, à 2.856,98. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 10,64 points (-0,13%) à 7.878,46.

Ces nouvelles mesures prises de part et d'autre, alors que les discussions entre Washington et Pékin se poursuivent, portent à 50 milliards de dollars la valeur des importations de chacun des deux pays soumises aux droits de douane depuis le début de juillet. De nouvelles taxations sont en préparation.

Comme à chaque crispation dans ce dossier, ce sont les trois secteurs les plus sensibles à la conjoncture mondiale - matières premières (-0,70%), énergie (-0,,52%) et industrie (-0,37%) - qui accusent le coup, Caterpillar (-2,03%) et ExxonMobil (-1,10%) figurant parmi les reculs les plus marqués du Dow Jones.

Le titre Goldman Sachs a également pesé sur le Dow, avec un repli de 1,25%, entraînant dans son sillage l'ensemble du compartiment financier (-0,51%).

Par ailleurs, les investisseurs sont toujours inquiets des possibles conséquences que pourraient avoir les revers judiciaires de deux anciens membres de l'entourage de Donald Trump.

"Le marché actions pâtit à la fois des tarifs chinois et des suites des problèmes rencontrés par Donald Trump", a déclaré Jim Awad, directeur chez Hartland & Co.

UN OEIL SUR JACKSON HOLE

Donald Trump a affirmé dans un entretien accordé à Fox News que la Bourse s'effondrerait si une procédure d'impeachment était lancée contre lui après les élections de mi-mandat, qui pourraient voir les démocrates obtenir la majorité à la Chambre des représentants.

La Réserve fédérale américaine devrait encore relever ses taux cette année et probablement l'an prochain, malgré les critiques de Donald Trump, a par ailleurs déclaré la présidente de la Fed de Kansas City, Esther George, dans des entretiens accordés à l'occasion de la conférence annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, dans l'Etat du Wyoming.

Les investisseurs seront attentifs au discours que doit prononcer Jerome Powell vendredi à l'occasion de cette conférence.

Du côté des valeurs indivuelles, le titre L Brands a plongé de 11,41%, à 28,25 dollars, après que le propriétaire, entre autres, de Victoria's Secret, a abaissé ses prévisions annuelles.

(Benoit Van Overstraeten pour le service français)

par April Joyner