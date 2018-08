Bourse de Wall Street : Wall Street a pâti des tarifs douaniers et encore de Trump

L'indice Dow Jones a cédé 0,3%, soit 76,62 points, à 25.656,98. Le S&P-500, plus large, a perdu 4,84 points, soit 0,17%, à 2.856,98. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 10,64 points (-0,13%) à 7.878,46.

Ces nouvelles mesures prises de part et d'autre, alors que les discussions entre Washington et Pékin se poursuivent, portent à 50 milliards de dollars la valeur des importations de chacun des deux pays soumises aux droits de douane depuis le début de juillet. De nouvelles taxations sont en préparation.

Comme à chaque crispation dans ce dossier, ce sont les trois secteurs les plus sensibles à la conjoncture mondiale - matières premières (-0,70%), énergie (-0,,52%) et industrie (-0,37%) - qui accusent le coup, Caterpillar (-2,03%) et ExxonMobil (-1,10%) figurant parmi les reculs les plus marqués du Dow Jones.

Le titre Goldman Sachs a également pesé sur le Dow, avec un repli de 1,25%, entraînant dans son sillage l'ensemble du compartiment financier (-0,51%).

Par ailleurs, les investisseurs sont toujours inquiets des possibles conséquences que pourraient avoir les revers judiciaires de deux anciens membres de l'entourage de Donald Trump.

"Le marché actions pâtit à la fois des tarifs chinois et des suites des problèmes rencontrés par Donald Trump", a déclaré Jim Awad, directeur chez Hartland & Co.

UN OEIL SUR JACKSON HOLE

Donald Trump a affirmé dans un entretien accordé à Fox News que la Bourse s'effondrerait si une procédure d'impeachment était lancée contre lui après les élections de mi-mandat, qui pourraient voir les démocrates obtenir la majorité à la Chambre des représentants.

La Réserve fédérale américaine devrait encore relever ses taux cette année et probablement l'an prochain, malgré les critiques de Donald Trump, a par ailleurs déclaré la présidente de la Fed de Kansas City, Esther George, dans des entretiens accordés à l'occasion de la conférence annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, dans l'Etat du Wyoming.

Les investisseurs seront attentifs au discours que doit prononcer Jerome Powell vendredi à l'occasion de cette conférence.

Après six séances de suite de baisse, l'indice dollar, mesurant le billet vert face aux grandes devises internationales, a repris 0,5%, portée par la perspective d'un nouveau tour de vis monétaire.

La bonne tenue de la devise américaine a contribué à faire chuter des matières premières - pétrole, or, cuivre - déjà ébranlées par l'escalade des tensions commerciales.

Sur le marché obligataire, le prix des emprunts du Trésor à 10 ans n'a guère bougé, coincé entre d'un côté la nouvelle baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage et, de l'autre, le creux de neuf mois touché par les ventes de logements neufs en juillet.,

Du côté des valeurs individuelles, le titre L Brands a plongé de 11,41%, à 28,25 dollars, après que le propriétaire, entre autres, de Victoria's Secret, a abaissé ses prévisions annuelles.

Quelque 5,57 milliards d'actions ont été échangées, soit moins que la moyenne quotidienne de 6,35 milliards de dollars observée au cours des 20 dernières séances.

(Benoit Van Overstraeten pour le service français)

par April Joyner