Wall Street : a priori sans tendance mais encore +1% en hebdo

14/09/2018 | 23:20

Wall Street clôture sans réelle tendance, ce qui devient une habitude depuis début septembre : l'indice Dow Jones grappille 0,03% (à 26.154, soit +0,9% hebdo), le S&P-500 également +0,03% (à 2.905 et +1,2% hebdo) et le Nasdaq s'effrite de -0,15% (à 8.013,5 et +1,4% hebdo).



Les chiffres du jour ont été jugés encourageants, en particulier le chiffre de la confiance des consommateurs américains de l'université du Michigan ('UMich') qui a brillamment franchi le cap des 100, à 100,8 points contre un score déjà très élevé de 96,2 points (l'estimation préliminaire était attendue à 96,8).



La production industrielle ressort en hausse de +0,4% au lieu de +0,3% anticipé grâce à une accélération dans le secteur automobile (+4%).



Impression plus mitigé en ce qui concerne les chiffres des ventes au détail: elles ont décéléré à +0,1% en août, déjouant une anticipation voisine de +0,3%.

Les chiffres auraient été carrément négatif (-0,1%) sans la hausse de +1,7% des dépenses dans les stations-service.



La statistique du mois d'août a été plombée par une chute de -0,8% des ventes d'automobiles (20% des dépenses de détail en moyenne) ainsi que par la baisse de la consommation dans les grandes surfaces (notamment le textile/habillement et les articles d'ameublement).



Les prix à l'importation ont été annoncés à -0,6%, de quoi tempérer un peu plus les inquiétudes sur l'inflation... mais cela n'a pas empêché les T-Bonds 2028 de se dégrader vers 3,000% (2,998% au final).



Côté valeurs, AMD poursuit son envolée digne d'une 'crypto' avec +7,4% (+7% devient le rythme quotidien, la hausse atteint +218% en 2018), Align Tech +2,8% (+75% annuel), Adobe +2,3%, Nvidia +1,9%, United Tech +1,7%,



Côté replis, Amazon lâche -1%, Apple -1,1%, Paypal et Mylan -1,5%, Fastenal -2,1%, JD.Com -2,3%, Under Armor -3,3%.





