Wall Street : à proximité de ses plus hauts après le PIB

26/07/2019 | 16:49

Wall Street revient à proximité de ses plus hauts vendredi suite à la publication des chiffres plus forts que prévu de la croissance américaine au deuxième trimestre.



Une demi-heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,1% à 27.182,6 points, tandis que le Nasdaq s'adjuge 0,9% à 8316,4 points, tout proche de nouveaux records.



L'indice S&P 500 - en hausse de 0,5% - a lui réussi à inscrire un nouveau zénith historique à la marge, au-delà des 3019,5 points.



La croissance de l'économie américaine a atteint 2,1% au deuxième trimestre, selon l'estimation 'avancée' rendue publique ce vendredi par le Département du Commerce.



Cette performance - inférieure à la croissance du premier trimestre mais supérieure aux attentes - laisse penser que la conjoncture est passée en mode 'goldilocks', c'est-à-dire ni trop rapide, ni trop lente.



Surtout, 'ce chiffre n'altère pas la perspective d'une baisse de taux de 25 points de base la semaine prochaine à l'issue de la réunion du FOMC de la Fed sur fond de risques baissiers entourant l'économie américaine et de faiblesse de l'inflation', assurent les équipes de Commerzbank.



La tendance est soutenue, en outre, par les solides publications de plusieurs poids lourds de la cote.



Alphabet - la maison-mère de Google - grimpe ainsi de plus de 8% suite à la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et du lancement d'un programme de rachats d'actions de 25 milliards de dollars.



Intel s'adjuge pour sa part 4,4% après avoir lui aussi surpassé les attentes du marché lors du trimestre écoulé.



McDonald's gagne 1,2% après avoir fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé, à la faveur notamment de la forte croissance de ses ventes à l'international.



