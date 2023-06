L'ascension des marchés actions continue : +35% pour le Nasdaq depuis le 1er janvier ! Le pari embouteillé de l'intelligence artificielle emporte tout sur son passage. Même Apple, qui signe des records alors que la société n'est pas particulièrement aux avant-postes en la matière, en tout cas pas de façon visible. Il sera donc question de records aujourd'hui, mais aussi de banques centrales avec la PBOC qui a brûlé la politesse à la Fed, à la BCE et à la BOJ.

Les marchés boursiers ont encore accumulé leur petit lot de records hier, au terme d'une séance presque unanimement verte sur les marchés occidentaux, à de rares exceptions (scandinaves) près. En clôture et par ordre décroissant, le Nasdaq américain a pris 1,76%, le DAX allemand, le S&P500 américain et le MIB italien 0,9%, le CAC40 français 0,5% et le FTSE 100 britannique 0,1%. Le bonnet d'âne revient à l'OMX Oslo, trop riche en valeurs liées au pétrole pour avoir résisté à la forte décrue des prix du baril depuis le weekend.

Bref, tout va bien pour les actions à l'heure d'attaquer un marathon de décisions de banques centrales avec en ligne de mire deux statu quo et une hausse de taux, en mode sandwich. C’est-à-dire un statu quo de la Fed mercredi, une hausse de taux de la BCE jeudi et un statu quo de la Banque du Japon dans la nuit de jeudi à vendredi. La BCE est donc la tranche de jambon, ou de fromage pour les végétariens. Ou de salade pour les végétaliens. Ou rien du tout pour ceux qui sont contre la présence de nourriture entre deux tranches de pain.

Les records précités concernent au premier chef Apple. Vous savez, la marque à la pomme que Forrest Gump dépeint, naïvement trompé par le logo, comme une "sorte de coopérative fruitière" dans le film de Robert Zemeckis. Apple qui a touché un plus haut historique à 183,89 USD en séance hier, en hausse d'un peu plus de 1,5%. La capitalisation du groupe atteint 2 890 Mds$ après un rebond de 41,5% cette année. Il me semble que cette capitalisation ne constitue pas un record et qu'elle était légèrement plus élevée en 2021. Comment est-ce possible avec le record du titre ? Parce que les rachats / annulations d'actions opérés par la société ont fait baisser le nombre de titres en circulation. Le cap symbolique de 3 000 Mds$ se rapproche malgré tout.

Autre record, celui de l'indice large japonais Topix, qui enchaîne les plus hauts après avoir fait sauter le plafond de verre des années 1990. Le Nikkei 225, plus connu, n'en est pas encore là, mais vient de signer un pic de 33 ans. Enfin, dernier record, celui de Tesla, qui a enquillé douze séances consécutives dans le vert, ce qui n'était jamais arrivé si j'en crois les commentaires lus ce matin. Tesla qui fait mieux qu'Apple en relatif puisque son cours a doublé depuis le début de l'année.

Je pourrais aussi ajouter un record de défiance antitrust contre les grandes plateformes, dont les régulateurs veulent sabrer les ambitions hégémoniques. Apparemment, les Etats-Unis vont faire en sorte de bloquer l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, à l'image du Royaume-Uni. Par ailleurs, l'Europe devrait mettre mercredi Alphabet en accusation pour les pratiques de Google en matière de technologies publicitaires. Le géant du web fait déjà l'objet de poursuites des autorités américaines sur une base proche depuis janvier dernier. Ce réveil des régulateurs n'est pas une mauvaise idée, dans la mesure où les gagnants technologiques d'hier sont apparemment aussi ceux de demain puisqu'ils tentent de faire main basse sur les possibles de l'intelligence artificielle.

L'actualité macroéconomique du jour est dominée par la publication à 14h30 des chiffres de l'inflation de mai aux Etats-Unis. C'est un marqueur important avant la décision de politique monétaire que la Fed doit rendre demain. Mais qui n'a pas l'air d'effrayer outre-mesure les financiers, au regard du calme qui règne sur le dollar et sur les rendements obligataires. La banque centrale chinoise a bien tenté de réveiller un peu tout le monde ce matin en agissant sur ses taux courts, une première depuis neuf mois, mais l'effet a été modeste. A part peut-être du côté des promoteurs immobiliers chinois, dont l'indice se détache à la hausse. Les spécialistes de l'économie chinoise, dont je ne fais pas partie, estiment que c'est un signal positif en vue d'un assouplissement du taux de la facilité de prêt à un an de la PBOC, question qui doit être tranchée jeudi. En Chine comme aux Etats-Unis, les investisseurs guettent les mesures monétaires favorables, avec une différence de taille : l'indice MSCI China perd 4% en 2023, pendant que le S&P500 gagne 13% et que le Nasdaq flambe de 35%.

Le Nikkei 225 s'adjuge 1,8% ce matin à la clôture japonaise, avec à la clef des records de 33 ans donc. Le coup de pouce de la PBOC se traduit par un gain de 0,3% du côté du CSI300 à Shanghai, pendant que le Hang Seng gagne 0,5% à Hong Kong. Ça monte assez fort en Corée du Sud et à Taiwan et un peu moins en Inde et en Australie. Pour autant, tout le monde navigue dans le vert ce matin en Asie Pacifique.

Petite autopromo du jour : si vous vous intéressez aux marchés des taux et des devises, si vous aimez les jeux de mots lamentables, jetez un coup d'œil à la prose hebdomadaire de mon collègue Yves Sanquer (à qui j'ai chipé la ref à Forrest Gump ce matin).

Les temps forts économiques du jour

En Europe, l'indice de confiance des financiers allemands (ZEW) sera publié à 11h00. A 14h30, place à l'inflation américaine de mai. Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie autour de 1,0774 USD. L'once d'or est stable à 1958 USD. Le pétrole reste sous pression, avec un Brent de Mer du Nord à 72,32 USD le baril et un brut léger américain WTI à 67,64 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans s'établit à 3,72%. Le bitcoin remonte à 26 100 USD.

Les principaux changements de recommandations

Accor : HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 38,50 à 41 EUR.

Admiral : Citigroup passe de neutre à vendre en disant 2097 GBp.

Airbus : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer en visant 162 EUR.

Arkema : Barclays restera pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 123 à 120 EUR.

Aroundtown : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3 à 2,50 EUR.

BAE Systems : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer en visant 1208 GBp.

Dassault Aviation : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération en ligne en visant 181 EUR.

Hensoldt : Morgan Stanley démarre le suivi à souspondérer en visant 25 EUR.

HSBC : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 900 à 930 GBp.

Leonardo : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération en ligne en visant 11,20 EUR.

Melexis : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération en ligne en visant 95 EUR.

Neste Oyj : RBC passe de performance sectorielle à surperformance en visant 57 EUR.

Nordic Semiconductor : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération en ligne en visant 125 NOK.

Safran : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer en visant 184 EUR.

Saint-Gobain : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 75 à 80,40 EUR.

Sampo : BNP Paribas Exane reste neutre avec un objectif de cours réduit de 45 à 42 EUR.

Thales : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer en visant 169 EUR.

Tryg : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 168 à 172 DKK

UBS : Morningstar passe de conserver à acheter en visant 27,50 CHF.

VAT Group : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer en visant 440 CHF.

Verallia : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 42 EUR.

Vetropack : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 56 à 57 EUR.

Vidrala : Berenberg à l'achat avec un objectif de cours relevé de 108 à 118 EUR.

Zalando : Stifel reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 55 à 40 EUR

Zignago Vetro : Berenberg d'acheter conserver en visant 18 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

L'UE enquête sur les pratiques tarifaires des maisons de mode à l'égard de leurs distributeurs, a appris Reuters, dans le sillage de perquisitions menées en avril notamment chez Gucci (Kering).

Saint-Gobain acquiert Building Products of Canada pour 925 M€.

Thales va racheter le spécialiste australien de la cybersécurité Tesserent pour 107 M€, soit 176 MAUD ou 0,13 AUD par action, dans le cadre d'une transaction concertée.

Casino (+10%) et surtout son holding Rallye (+122%) en pleine spéculation après les rumeurs d'intérêt variés pour le rachat du distributeur en déconfiture.

Wendel émet 300 M€ d'obligations à 7 ans à 4,5%.

Valneva annonce la publication dans le Lancet des résultats de phase III de son candidat vaccin contre le chikungunya.

Guerbet intègre Intrasense après avoir pris le contrôle suite à son OPA amicale.

AMA Corporation lance une augmentation de capital de 8 M€ à 0,26 EUR l'action, garantie par la famille Guillemot.

Elles ont publié / Elles doivent publier :Moulinvest, MyHotelMatch, Bains de Mer de Monaco, Groupe Partouche, Medincell…

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Oracle : l'action gagne 3,6% hors séance après la publication des derniers trimestriels.

Annonces importantes (et moins importantes)

Les actions Nasdaq chutent de 12% après l'accord de 10,5 Mds$ conclu avec Thoma Bravo pour l'acquisition d'Adenza.

La FTC va déposer une injonction pour bloquer l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft.

JPMorgan Chase va verser 290 M$ à des victimes d'Epstein.

Intel en pourparlers pour être l'investisseur principal dans le cadre de l'introduction en bourse d'Arm (Softbank).

Infineon songe à transférer davantage de capacités de production aux Etats-Unis, selon le FT.

Google (Alphabet) va faire l'objet d'une nouvelle plainte antitrust de l'Union européenne concernant son modèle d'affaires en matière de technologie publicitaire, selon Bloomberg.

Airbnb gagne 6% après le report par la ville de New York de l'application de la loi obligeant la société à s'enregistrer pour obtenir une licence.

Duke Energy vend ses activités dans le domaine des énergies renouvelables pour un montant de 2,8 Mds$.

Les actions CTS Eventim chahutées en bourse hier (-8%) après la diffusion par ZDF d'une enquête critique sur les pratiques commerciales de la société.

Moody's a relevé à "positive" la perspective crédit d'UBS, notée "A3" long terme.

Softbank prépare une nouvelle série de licenciements au sein de Vision Fund.

Toyota commercialisera à partir de 2026 des véhicules électriques à batterie de nouvelle génération construits par sa nouvelle unité EV.

Biogen nomme Caroline Dorsa à la présidence de son conseil d'administration.

Diablo IV (Activision Blizzard) dépasse… 666 M$ de ventes mondiales cinq jours après son lancement.

Les principales publications du jour : Ashtead, Colruyt, Burford Capital… Tout l'agenda ici.