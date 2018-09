NEW YORK, 19 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini sur une note positive mercredi, soutenue par un bon indicateur du marché immobilier et par le secteur bancaire qui a profité de la hausse des rendements, mais la baisse de Microsoft a pesé sur le Nasdaq.

L'indice Dow Jones a gagné 161,34 points, soit 0,61%, à 26.408,30.

Le S&P-500, plus large, a pris 3,82 points, soit 0,13%, à 2.908,13.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 4,63 points (-0,06%) à 7.951,48 points.