NEW YORK, 10 octobre (Reuters) - Les grands indices de Wall Street chutent mercredi, en passe d'accuser leur plus forte baisse journalière depuis le mois d'avril, l'envolée des rendements des obligations du Trésor américain et les inquiétudes liées aux tensions commerciales incitant les investisseurs à fuir les actifs à risque.

L'indice S&P-500 et le Dow Jones perdaient plus de 2% en fin de séance, et le Nasdaq cédait 3%. (Sinéad Carewn Juliette Rouillon pour le service français)