Wall Street : accès de prudence avant les résultats

11/04/2019 | 15:19

La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement jeudi matin, poursuivant sa pause des derniers jours, avant le début de la saison des résultats trimestriels.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat futur sur l'indice S&P 500 grignote 0,1%, mais le Nasdaq 100 cède 0,1%, annonçant un début de séance hésitant.



Les statistiques économiques mitigées publiées en début de matinée ne sont pas parvenues à faire sortir les investisseurs de leur torpeur.



Le Département américain du Travail a rapporté avoir dénombré 196.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 6 avril, un chiffre en baisse de 8.000 par rapport à la semaine précédente.



Il s'agit de leur plus bas niveau depuis octobre 1969.



Les derniers chiffres de l'inflation ont également confirmé que la hausse des prix restait maîtrisée aux Etats-Unis.



En excluant les éléments volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, les prix producteurs ont stagné en mars, alors que le consensus de marché anticipait une hausse de 0,2%.



Les opérateurs semblent ne pas trop vouloir s'engager avant le démarrage, demain, de la 'saison' des résultats trimestriels, dont les géants bancaires JPMorgan et Wells Fargo donneront officiellement le coup d'envoi.



Attention, car à 26.150 points, l'indice Dow Jones se situe dans une zone charnière, à en croire les spécialistes.



'Un enfoncement de ce seuil générerait davantage de potentiel baisser', préviennent les équipes d'IG.



'Au contraire, un rebond au-dessus des 26.200 points serait nécessaire pour enclencher une dynamique plus favorable', affirme le courtier britannique.



