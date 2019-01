Wall Street : accroît ses gains annuels à +4,5%, AMEX déçoit

17/01/2019 | 23:00

Et de 8 ! Les 3 principaux indices US alignent une 8ème séance de hausse sur une série de 10: le Nasdaq (+0,7%) franchit les 7.080 affiche +6,8% depuis le 1er janvier, le S&P500 (+0,75% à 2.636) totalise +4,5%... et le Dow Jones (+0,67% à 24.370) égalise à +4,5%.



C'est d'ores et déjà le meilleur mois boursier depuis janvier 2018 et si cela préfigure la teneur des mois à venir, c'est prometteur.



Voilà une excellente phase préparatoire à la séance des '3 sorcières', d'autant que Wall Street résiste à la chute de Morgan Stanley (-4,4%) suite à la publication d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes.



Côté chiffres, l'indice de la Fed de Philadelphie ('Philly Fed') bondit de façon inattendue à 17 contre 9,1 en décembre, marquant ainsi une nette accélération de la croissance manufacturière alors que le consensus ne visait qu'une légère embellie, autour 10 en janvier.



Les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage au titre de la semaine close le 12 janvier ressortent en baisse (de 3.000) par rapport à la semaine précédente (chiffre non-révisé), à 213.000.



Le pétrole s'est stabilisé autour de 52,5$ sur le NYMEX mais le compartiment 'énergie' réalise une bonne performance d'ensemble (il avait stagné la veille alors que le baril finissait en forte hausse).

Anadarko grimpe de +2,7%, Conoco de +2,1%, Valero de +1,9%, Halliburton de +1,8%,



Le Nasdaq a été tiré vers sa meilleure marque depuis le 13 décembre par Nvidia +1,9%, AMD +2,6%, Applied Materials et Tripadvisors +2,7%, Regeneron +3,2%, Intuitive +3,6%, Fastenal +6%.

Le distributeur d'électricité californien PG&E poursuit sa descente aux enfers avec -9,5% et totalise déjà -72,6% depuis le 1er janvier et -86% sur 3mois, un dépôt de bilan est attendu de façon imminente.



Peu après la clôture, AMEX a publié ses trimestriels: malgré une hausse de 8% en moyenne des dépenses des détenteurs de carte au 4ème trimestre, AMEX rate le consensus de chiffre d'affaire, 10,47Mds$ contre 10,56 anticipé, le profit par titre ressortant à 2,32$ (le titre perdait -3% en 'after hour').







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.