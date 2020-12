Bourse de Wall Street : Wall Street accumule les records dès l'ouverture

(Reuters) - La Bourse de New York a commencé la journée par de nouveaux records mardi, la perspective de mesures de relance massives aux Etats-Unis et le déploiement des vaccins contre le coronavirus continuant d'alimenter les espoirs de reprise économique.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 164,68 points, soit 0,54%, à 30.568,65, le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,48% à 3.753,32 et le Nasdaq Composite prend 0,52% à 12.966,84.

Tous trois avaient inscrit des records de clôture lundi après la ratification par Donald Trump de l'ensemble de mesures budgétaires voté la semaine dernière par le Congrès, un texte auquel le président avait dans un premier temps menacé d'imposer son veto.

Le Sénat à Washington doit désormais se prononcer sur le relèvement à 2.000 dollars (1.630 euros environ), contre 600 dollars, des aides financières directes prévues pour des millions de ménages américains.

Les investisseurs sont par ailleurs rassurés par les progrès rapides de la campagne de vaccination contre le coronavirus aux Etats-Unis, puisque deux millions de personnes ont déjà été vaccinées, même si les chiffres quotidiens des contaminations et des décès restent orientés à la hausse.

Parmi les progressions notables du début de séance, Boeing gagne 2,1%, la meilleure performance du Dow Jones, alors qu'un 737 MAX d'American Airlines (+0,59%) doit effectuer dans la journée le premier vol commercial de ce modèle depuis le feu vert des autorités à la reprise de son exploitation, après plus d'un an et demi d'immobilisation.

(Marc Angrand)