New York (awp/afp) - La Bourse de New York a sombré jeudi à la clôture et connu sa pire séance depuis juin, marquant un brutal coup d'arrêt après avoir démarré le mois de septembre sur les chapeaux de roue.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones s'est enfoncé de 2,78% à 28.292,73 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a plongé de 4,96% à 11.458,10 points et l'indice élargi S&P 500 a chuté de 3,51% à 3.455,06 points.

afp/rp