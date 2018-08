Wall Street, affectée par un climat de tensions commerciales, ouvre en baisse

New York (awp/afp) - Wall Street a ouvert en petite baisse lundi, affectée par un climat de tension entre les Etats-Unis et la Chine à l'ouverture d'une semaine qui sera marquée par des données sur l'inflation.

Vers 13H55 GMT, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, perdait 0,22% à 25.406,84 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 0,05% à 7.808,03 points.

L'indice élargi S&P 500 lâchait 0,02% à 2.839,64 points.

La Bourse de New York avait avancé sur l'ensemble de la semaine dernière, portée par un bond de 9% d'Apple, la marque à la pomme franchissant le seuil des 1.000 milliards de valeur boursière, malgré de nouvelles tensions commerciales entre Pékin et Washington: le Dow Jones avait pris 0,05% et le Nasdaq 0,96%.

"La Chine et les Etats-Unis continuent à restreindre l'enthousiasme des marchés", ont affirmé les analystes de Charles Schwab.

Après une nouvelle montée brutale des tensions entre les deux pays la semaine dernière, le président américain Donald Trump a défendu samedi sa décision de relever les droits de douane sur 200 milliards de dollars d'importation de Chine, soutenant que ces mesures "fonctionnent bien mieux que quiconque l'avait anticipé".

Egalement sur le front international, le retour lundi de sanctions américaines contre l'Iran pesait sur l'humeur des marchés, a observé Patrick O'Hare de Briefing.

Alors que les volumes d'échanges sont attendus en baisse à l'occasion de cette deuxième semaine d'août, les investisseurs verront la publication de données sur l'inflation en juillet, les prix à la production jeudi et les prix à la consommation vendredi.

Quelques résultats trimestriels d'entreprises sont également à l'agenda, à l'instar de Walt Disney et Home Depot.

D'après Factset, le taux de croissance moyen du bénéfice par action des entreprises s'est pour le moment inscrit en hausse de 24%, soit 4 points de plus qu'anticipé.

La proportion d'entreprises ayant annoncé des résultats supérieurs aux attentes est de 80%, au plus haut depuis que la société a commencé à compiler ces données il y a dix ans.

Forts de ces résultats, les indices Dow Jones et S&P 500 ont terminé en hausse lors des cinq dernières semaines.

Le marché obligataire se détendait: le rendement sur la dette américaine à dix ans évoluait à 2,935%, contre 2,949% vendredi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,071%, contre 3,089% la veille.

