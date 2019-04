Wall Street : affiche sa confiance avant publication du 'NFP'

04/04/2019 | 22:36

Une petite phrase de Trump évoquant une rencontre avec Xi-Jinping pour régler la question des tarifs douaniers a permis à Wall Street de terminer sur un biais haussier... et de nouveaux records annuels avec +0,65% sur le Dow Jones à 26.385 (à 2% de son record absolu), +0,21% sur le S&P500 à 2.879 (5ème séance de hausse sur une série de 6).



Le Nasdaq finit presque à l'équilibre (-0,05%) à 7.891 et le Russel-2000 s'adjuge +0,37% à 1.567.

Le VIX (-1,5% à 13,5) continue de traduire un fort appétit pour le risque et c'est un signe de grande confiance en cette veille de publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de mars (175.000 créations de postes non agricoles attendues).



Une confiance alimentée par une chute inattendue des inscriptions hebdomadaires au chômage : -10.000 à 202.000, un plancher depuis 49 ans.



Le Nasdaq a été plombé par quelques prises de profits sur le secteur des semi-conducteurs qui a fantastiquement progressé depuis le 1er janvier (+38% pour l'ETF 'SOXX') : Citrix et Intuit -2,4%, Cadence Design et Micron -2,3%.



Bonne séance pour les géants de la distribution et les 'marques' avec Macy's +5,6%, Foot Lockers +4,3%, Khol's +3,5%, Under Armour +3,3% puis Nike et Wal Mart +1%.



