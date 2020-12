Wall Street : apparente consolidation mais records sur Nasdaq

Les indices US terminent dans le rouge après s'être maintenus globalement à l'équilibre jusqu'à la mi-séance... mais les 'bulls' retiendra que ce mardi restera une journée historique pour le Nasdaq qui bat un nouveau record absolu, intraday et de clôture.



L'alourdissement le plus marqué a affecté le Dow Jones qui cède -0,67% à 30.015 (au moins, les 30.000 ont été préservés et ce seuil avait été magnifiquement défendu la veille).



Le S&P500 qui était positif de +0,1% en matinée cède -0,2% à 3.687.. mais le Nasdaq affiche +0,5% à 12.805 (record de clôture) et a inscrit un nouveau zénith de 12.840 en intraday : le seuil des 13.000 paraît de plus en plus accessible et il ne manque plus qu'un gain de +1,5% (une formalité d'ici le 31/12)... cela porterait le score annuel au-delà de +44%.



Le chiffre 'brut' des reventes de logements peut apparaître décevant (-2,5% contre -2,2% espéré) mais la hausse reste de +25,8% sur 12 mois... et le prix des logements grimpe de +14,6% sur 1 an et le prix moyen ressort à 310.600$.

La baisse des transactions ne serait pas causée par une raréfaction des acheteurs mais bien au contraire par celle des vendeurs (il n'y plus grand chose de convenable à racheter).



Plus décevante en revanche, la confiance des consommateurs du Conference Board chute de 96,1 (initialement puis 92,9 après révision) vers 88,6 (contre 97,5 espéré).



Peu de réaction à 14H30 lors de la parution de la 3ème estimation du produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre qui a rebondi de 33,4% au troisième trimestre 2020 en rythme annualisé, révisé de +0,3% par rapport à +33,1% en estimation précédente (après un plongeon de 31,4% au 2ème trimestre).



Côté valeurs, Apple +2,9% a clairement servi de locomotive au Nasdaq (après avoir annoncé s'intéresser au marché de la voiture électrique et autonome, se posant en rival potentiel de Tesla qui a perdu -1,5%.

Sinon, Peloton s'envolait de +11%, Check Point a bondi +5,1%, Netapp a pris +2,5%, Paypal +2,4%, Illumina +2,3%, Cadence +2%.

Côté replis, Moderna a plongé de -9% (de nombreux patients vaccinés ont connu des effets secondaires qu'il va falloir analyser, quelques décès pas forcément liés à la vaccination sont à déplorer), Western Digital a décroché de -4,9%, Amgen a perdu -2,8%, Gilead -2,4%, Facebook -2,1%...



Les pétrolières ont affiché la pire performance sectorielle avec Apache -4,9%, Hess -4%, Occidental -3,2%, Conoco et Devon -3%, Chevron -2%...





