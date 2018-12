New York (awp/afp) - La Bourse de New York a de nouveau été le théâtre jeudi d'un retournement spectaculaire, ses indices vedettes se redressant en toute fin de séance et parvenant à finir dans le vert après un début de journée compliqué.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average a gagné 1,12% à 23.133,75 points, le Nasdaq 0,38% à 6.579,49 points et le S&P 500 0,85% à 2.488,63 points.

afp/rp