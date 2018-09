Bourse de Wall Street : Wall Street attendu en repli malgré le rebond de certaines technos

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'annonce de créations d'emplois plus nombreuses que prévu le mois dernier outre-Atlantique ne devrait pas empêcher les indices américains de reculer vendredi matin, après déjà deux séances contrastées à Wall Street. D'après les indications d'IndexArb.com sur les cotations des contrats à terme, le Dow Jones (DJIA) et le S&P 500 pourraient céder 0,3%, tandis que le Nasdaq devrait accroître ses pertes de la veille à hauteur d'au moins -0,5%.

Jeudi, le DJIA a gagné 0,09% à 25.995 points, soutenu par la bonne tenue des valeurs industrielles comme Boeing alors que l'indice large a perdu 0,4% à 2.878 points et le Nasdaq 0,9% à 7.932 points. Selon le département américain du Travail, les Etats-Unis ont créé 201.000 emplois nets en août, contre 147.000 en juillet (et non 157.000 comme estimé initialement). Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires s'attendaient à la création de 192.000 emplois nets aux Etats-Unis en août.

Confirmant que l'activité est restée vigoureuse au cours de l'été, ce nouveau rapport mensuel, le dernier à être publié avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale, conforte l'hypothèse d'un durcissement monétaire supplémentaire au terme de la réunion des 25 et 26 septembre. Par ailleurs, la perspective d'un apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine semble moins proche alors que Washington semble pour le moment concentré sur une nouvel accord de libre-échange avec ses voisins immédiats au niveau de l'Amérique du Nord.

Sur le marché pétrolier, le contrat sur le baril de brut WTI coté au Nymex pour livraison en octobre restait quasi-inchangé, en hausse d'un cent à 67,77 dollars. Le rendement du bon du Trésor à dix ans progressait de 4 points de base à 2,915%. L'euro cédait 0,42% face au billet vert, à 1,1575 dollar. (gbayre@agefi.fr) ed: ECH

VALEURS A SUIVRE

-Après la déroute de 2,5% jeudi, dans un contexte sectoriel déprimé, l'action Broadcom reprend 4,4% dans les échanges avant ouverture, après des revenus et bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes. Dans le même secteur, les spécialistes de la sécurité Okta et Palo Alto Networks gagnent respectivement 14% et 6,3%, également après avoir livré des résultats excédant les anticipations des analystes.

-Coscto ne gagne que 0,8% pour sa part, après l'annonce d'un chiffre d'affaires en hausse de 12% le mois dernier, tiré par les ventes en ligne.

-Tesla recule de 7% tandis que son fondateur Elon Musk a de nouveau attiré l'attention en s'affichant tirer une bouffée de marijuana lors d'une interview en direct sur Youtube et alors que son directeur comptable, Dave Morton, nommé il y a un mois, a annoncé son départ.

-Campbell Soup gagne 1,4% alors que le fonds activiste Third Point veut engager une bataille pour révoquer la totalité du conseil d'administration, selon le Wall Street Journal.

Agefi-Dow Jones The financial newswire