Bourse de Wall Street : Wall Street attendue dans le rouge avec la montée des tensions

Wall Street est attendue en baisse modérée et les Bourses européennes reculent à mi-séance vendredi, la montée des tensions entre Washington et Pékin éloignant les investisseurs des actifs risqués. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en repli de 0,2% pour le Dow Jones, de 0,3% pour le S&P-500 et de 0,6% pour le Nasdaq.

Wall Street a fini en nette baisse jeudi, pénalisée par les valeurs technologiques, en réaction à des résultats d'entreprises mitigés, une remontée inattendue des inscriptions au chômage et des informations concernant des soupçons de tromperie du géant Apple (-4,55%).

À Paris, le CAC 40 perd 1,16% à 4.975,59 points vers 11h05 GMT, un plus bas de dix jours. À Francfort, le Dax cède 1,4% et à Londres, le FTSE abandonne 1,12%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 1,39%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,34% et le Stoxx 600 de 1,27%.

Pékin n'a pas tardé à répliquer à la demande américaine de fermer son consulat de Houston dans le Texas en ordonnant à son tour aux Etats-Unis la fermeture de leur consulat à Chengdu, dans le centre du pays.

Les marchés chinois ont été les premiers à accuser le coup: l'indice CSI 300 a chuté de 4,4% pour revenir à un creux d'environ trois semaines, l'indice SSEC Composite de la Bourse de Shanghai lâchant pour sa part 3,9%.

Les mauvaises nouvelles sur le front des tensions commerciales occultent la publication d'indicateurs positifs sur l'activité économique dans la zone euro, qui a renoué avec la croissance en juillet grâce à l'assouplissement des restrictions mises en place pour freiner la propagation du coronavirus.

VALEURS EN EUROPE

Tous les secteurs en Europe sont orientés en baisse mais le compartiment de la technologie (-3,39%) souffre tout particulièrement à la suite du recul du Nasdaq la veille, des déboires d'Apple et de la publication mal accueillie d'Intel, qui a perdu jeudi 9% après la clôture de Wall Street après avoir annoncé que le développement de l'un de ses processeurs avait pris six mois de retard.

STMicroelectronics, Dassault Systèmes, SAP et ASML reculent de 2,78% à 4,39%.

Le compartiment des ressources de base, très sensible aux tensions géopolitiques, abandonne 1,5% avec, à Paris, un repli de 2,31% pour ArcelorMittal.

Du côté des résultats, Thales perd 3,96% après avoir réduit ses prévisions financières à la suite d'une chute de plus de 50% de son bénéfice au cours d'un premier semestre en raison des retombées économiques de la crise sanitaire liée au Covid-19.

TAUX

Le marché obligataire européen est en baisse avec pour conséquence la remontée des rendements après l'amélioration plus forte que prévu des indices PMI européen.

Le rendement du Bund allemand à dix ans prend 2,5 points de base à -0,457% et le rendement à dix ans français gagne trois points à -0,1506%.

Le dix ans américain est quasiment inchangé, à 0,5856%.

CHANGES

Le regain d'aversion au risque provoqué par les tensions sino-américaines freine légèrement l'euro, qui, après avoir évolué au-dessus de 1,16 dollar porté par l'accord sur un fonds de relance, revient à 1,1585.

Le dollar reprend 0,14% face à un panier de devises de référence. mais s'achemine vers sa pire semaine depuis début juin.

PÉTROLE

Les cours pétroliers profitent de la faiblesse du dollar pour progresser: le Brent gagne 0,62% à 43,58 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,73% à 41,37 dollars.

(édité par Patrick Vignal)

par Laetitia Volga