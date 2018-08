Bourse de Wall Street : Wall Street attendue dans le vert, optimiste avant le discours de Powell

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les indices américains devraient ouvrir en terrain positif vendredi, bien partis pour terminer la semaine sur une bonne note, alors que les investisseurs porteront avant tout leur attention sur le discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, lors du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole.

Vers 14h50, le contrat à terme sur le Dow Jones Industrial gagnait 0,3%, soit 64 points, à 25.734 points, tandis que le S&P 500 s'adjugeait 6,25 points, soit 0,2%, à 2.864,25 points. Le contrat sur le Nasdaq gagnait 0,3%, soit 22,25 points, à 7.446,5 points.

Sur le marché pétrolier, le contrat sur le brut WTI pour livraison en septembre gagne 81 cents à 68,65 dollars. Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans progressent, à 2,841%. Sur les marchés des changes, l'euro gagne 0,4% face au dollar à 1,1591 dollar.

L'intervention de Jerome Powell, programmée pour 16h heure française, constituera le principal événement pour les marchés. Deux jours après la publication des minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed, qui rendent probable hausse des taux en septembre, les opérateurs de marché attendent un message similaire de la part du banquier central, indique David Madden de CMC Markets. Jerome Powell ne devrait pas dévier de la trajectoire prise par la Fed, mais pourrait donner toutefois davantage d'indications sur les risques qu'il perçoit pour l'économie américaine.

En marge de son intervention, la présidente de la Fed de Kansas City, Esther George, a déclaré penser que deux hausses taux supplémentaires seraient appropriées cette année et que "plusieurs autres" devraient probablement être nécessaires en 2019.

Sur volet des tensions commerciales, les deux journées de négociations entre les Etats-Unis et la Chine n'ont abouti à aucune avancée majeure, ce qui réduit les chances d'un accord prochain, selon des sources suivant de près les discussions

Les indices américains ont clôturé en légère baisse jeudi. Le Dow Jones (DJIA) a cédé 0,3%, à 25.656,98 points, au terme d'une séance indécise, et le S&P 500 a perdu 0,2%, à 2.658,98 points. Le Nasdaq Composite a reculé de 0,1% à 7.878,46 points.

INDICATEUR DU JOUR

-Les commandes de biens durables ont reculé de 1,7% en juillet par rapport au précédents mois en raison principalement d'une baisse des ventes d'avions de la part de Boeing, a indiqué le département du Commerce.

VALEURS A SUIVRE

- L'éditeur de logiciels de design Autodesk devrait gravir de nouveaux sommets vendredi, le titre s'envolant en préouverture de 11% après la publication de résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre. Toujours dans les logiciels professionnels, dans le domaine du cloud computing cette fois, VMware est pour sa part attendu en fort repli après ses trimestriels. Intuit, qui conçoit des logiciels dédiés à la finance, a de son côté dépassé les projections, annonçant de plus un relèvement de son dividende et un nouveau programme de rachat d'actions. Mais cela ne console pas les investisseurs qui boudent l'annonce du prochain départ de Brad Smith, directeur général et directeur de la technologie, à la barre depuis plus de dix ans.

- Facebook a nommé comme directeur marketing Antonio Lucio, en provenance de HP. Pour sa part, le groupe d'informatique a relevé ses ambitions annuelles en termes de ventes au vu de revenus plus dynamiques qu'attendu notamment dans sa branche d'ordinateurs personnels, et de l'apport de l'activité imprimante rachetée à Samsung. En revanche, la marge de ces activités apparaît décevante aux yeux des analystes. Le titre HP recule de 3,2% en pré-ouverture.

- Le département américain à la Justice et la SEC enquêtent sur une possible affaire de corruption chez Microsoft dans le cadre de la vente de logiciels au gouvernement hongrois, a révélé le Wall Street Journal. L'action reste stable voire en légère progression.

-Le distributeur de prêt-à-porter Gap a enregistré un bénéfice par action et un chiffre d'affaires supérieur aux attentes des analystes, mais la croissance de ses ventes à périmètre comparable s'est révélée inférieure aux attentes. Le titre pointe en repli de 7,7%. Le spécialiste des chaussures de sport Foot Locker a causé une déception similaire, mais la punition pourrait être moins sévère.

- Waymo, la filiale d'Alphabet dédiée à la conduite autonome, a établi une société dans la zone franche de Shanghai, où elle concevra et testera des composants pour les véhicules autonomes.

- L'opérateur d'oléoducs Enbridge a va racheter le solde du capital de la société de transport et de stockage de produits pétroliers Spectra Energy Partners, une opération entièrement payée en actions pour un montant équivalent à 3,3 milliards de dollars. Le canadien détient actuellement 83% des parts de Spectra. Le titre Enbridge, coté également à New York, perd 1,8%.

- Le laboratoire Mylan avance de 3% après le relèvement de la recommandation d'Evercore sur le titre.

- Ryan Vlastelica, MarkeWatch et Julien Marion, Agefi-Dow Jones ed: TVA

(Guillaume Bayre a contribué à cet article)

Agefi-Dow Jones The financial newswire