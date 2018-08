Bourse de Wall Street : Wall Street attendue en baisse à l'ouverture, la Turquie et des indicateurs scrutés

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions américains devraient commencer la séance de mercredi en baisse, les investisseurs optant pour la prudence en raison d'un calendrier des indicateurs économiques chargé, tandis qu'ils restent attentifs à l'évolution des tensions entre les Etats-Unis et la Turquie.

Vers 14h45, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones perdait 0,6%, à 25.154 points, celui sur le S&P 500 cédait 0,5%, à 2.826,25 points, et celui sur le Nasdaq 100 reculait de 0,7%, à 7.402,50 points.

Les indices s'étaient quelque peu repris mardi, une pause dans la dégringolade de la livre turque ayant permis aux investisseurs de se concentrer sur les résultats d'entreprises et les indicateurs aux Etats-Unis, qui ont été jusqu'à présent plutôt robustes, ont observé des opérateurs.

Mais les investisseurs continuent de surveiller la crise de la livre turque, car beaucoup d'entre eux craignent une contagion à d'autres économies émergentes et un impact négatif sur les pays exposés à la Turquie. L'économie de la Turquie est relativement petite et peu d'entreprises américaines y sont exposées directement, mais la situation ajoute aux préoccupations dans un environnement géopolitique déjà incertain, où les relations de commerce entre les Etats-Unis et ses principaux partenaires se dégradent.

La Turquie a fortement augmenté mercredi ses tarifs douaniers pour plusieurs produits américains, après que le président américain, Donald Trump, a annoncé vendredi dernier le doublement des frais de douane sur l'acier et l'aluminium turcs.

Le repli des indices devrait cependant être légèrement freiné mercredi par l'annonce d'une hausse plus marquée qu'attendu des ventes de détail aux Etats-Unis en juillet.

STATISTIQUES DU JOUR

-La production industrielle pour juillet est attendue à 15h15, l'indice immobilier NAHB pour août à 16h00, comme les stocks des entreprises en juin.

VALEURS A SUIVRE

-Tesla cède 1% dans les échanges d'avant-Bourse, les investisseurs se montrant de plus en plus prudents sur le projet de retrait de la cote dévoilé par Elon Musk. Le fondateur et PDG de Tesla a laissé entendre lundi qu'il avait mandaté Goldman Sachs pour plancher sur cette opération, mais aucune lettre d'engagement n'a été signée et les discussions se poursuivent entre les banquiers d'affaires et les représentants du groupe, selon le Wall Street Journal.

-Apple recule de 0,6% avant l'ouverture. Son deuxième actionnaire, la société de Warren Buffett Berkshire Hathaway, a acheté 12,4 millions d'actions supplémentaire au cours du trimestre écoulé, portant sa participation à 46,6 milliards de dollars à la date du 30 juin, selon un document transmis à la Securities and Exchange Commission.

-Berkshire s'est également renforcé dans Bank of New York Mellon, Delta Air Lines, Southwest Airlines et General Motors au deuxième trimestre. La société de participations a parallèlement réduit ses investissements dans Phillips 66, United Continental Holdings et Wells Fargo.

-GoDaddy baisse de 0,8%, à 75,25 dollars, alors que l'exploitant de noms de domaines a annoncé la cession d'environ 6,6% du capital par des actionnaires existants via une offre publique à 75,75 dollars par action, juste en dessous du cours de clôture de mardi.

-Le fournisseur d'équipements pour le secteur des semi-conducteurs Cabot Microelectronics a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue du rachat de KMG Chemicals pour une valeur d'entreprise de 1,6 milliard de dollars. La cotation des titres des deux entreprises a été suspendue mercredi avant cette annonce.

-Cisco doit publier après Bourse ses résultats pour le quatrième trimestre de son exercice décalé.

-Ryan Vlastelica, MarketWatch (Version française et contributions Alice Doré et François Schott) ed: LBO

