Bourse de Wall Street : Wall Street attendue en baisse, les tensions commerciales continuent de peser

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Wall Street devrait ouvrir en nette baisse jeudi, pénalisée par un nouveau recul des cours pétroliers et l'arrestation au Canada de la directrice financière de Huawei, qui ravive les inquiétudes relatives aux relations sino-américaines.

Les autorités canadiennes ont arrêté la directrice financière de Huawei Technologies à la demande des Etats-Unis pour violation présumée des sanctions contre l'Iran. Un porte-parole du département de la Justice canadien a indiqué que Meng Wanzhou avait été arrêtée à Vancouver le 1er décembre et que les Etats-Unis demandaient son extradition. Meng Wanzhou, fille du fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, est également vice-présidente du groupe.

La Bourse de New York était fermée mercredi en raison d'une journée de deuil national après le décès de l'ancien président George H.W. Bush.

A 13h40, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones (DJIA) perdait 381 points, soit 1,5%, à 24.655 points. Celui sur le S&P 500 reculait de 1,5%, à 2.661,75 points. Le contrat sur l'indice Nasdaq 100 baissait de 1,9%, à 6.673,75 points.

VALEURS A SUIVRE

-L'action Goldman Sachs perd 1,7% en préouverture. Le titre avait déjà chuté de 3,8% mardi, clôturant à 184,31 dollars, son plus bas niveau depuis l'élection présidentielle américaine le 8 novembre 2016.

-L'action Caterpillar recule de 2,5% en préouverture, après avoir accusé mardi la plus mauvaise performance de l'indice Dow Jones (-6,9%).

- L'action Boeing cède 3,1%, alors que le titre de l'avionneur américain avait déjà chuté de 4,9% mardi, accusant le deuxième plus fort recul de l'indice Dow Jones et mettant fin à une série de six séances consécutives de hausse.

-Hewlett Packard Enterprise accuse une baisse de 2,7% en préouverture, après avoir déjà abandonné 2,9% mardi en réaction à l'annonce d'une perte trimestrielle.

-Marvell Technology gagne 4,8%. Le titre avait chuté de 5,4% mardi en raison d'une perte au troisième trimestre, tandis que le chiffre d'affaires a dépassé le consensus de Wall Street.

EVENEMENTS A VENIR

L'attention des investisseurs se portera jeudi sur la publication de plusieurs indicateurs économiques aux Etats-Unis : le rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé (14h15), les demandes d'allocation chômage et la balance commerciale (14h30), l'indice ISM des services (16h00) et les stocks de pétrole (17h00).

Les marchés surveilleront ensuite le discours de Raphael Bostic, le président de la Fed d'Atlanta.

