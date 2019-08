Bourse de Wall Street : Wall Street attendue en baisse sous la menace de la guerre commerciale

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York était de nouveau attendue en baisse vendredi avant la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, en réaction à l'onde de choc déclenchée sur les marchés mondiaux par la menace de nouveaux tarifs douaniers américains contre la Chine.

Après deux séances consécutives de net repli à Wall Street, le contrat à terme sur le Dow Jones (DJIA) recule de 0,2% vers 12h30, à 26.500 points. Le contrat sur le S&P 500 perd 0,2% et celui sur le Nasdaq 100 cède 0,5%.

Les rendements des bons du Trésor américain poursuivent également leur repli après avoir touché jeudi leur plus bas niveau depuis l'élection de Donald Trump. Le 10 ans cède à nouveau 6 points de base, à 1,835%.

Les nouveaux droits de douane de 10% sur 300 milliards de dollars d'importations chinoises annoncés pour septembre par Donald Trump marquent une nouvelle escalade du conflit commercial et pourraient déclencher des mesures de représailles de Pékin.

"Les craintes du marché se sont concrétisées et la fragile trève commerciale a duré à peine plus d'un mois", commente Charlie Lay, stratégiste de changes à Commerzbank, en référence à la reprise des pourparlers négociée en juin au dernier sommet du G20.

"Cette nouvelle salve du président Trump immédiatement après la baisse des taux de la Fed a vraiment pris le marché par surprise", souligne Eli Lee, directeur de la stratégie d'investissement à la Bank of Singapore. Les nouvelles taxes, orientées vers les biens de grande consommation, pourraient affecter davantage l'économie que les précédentes mesures sur les biens industriels, ajoute-t-il.

La publication des statistiques américaines de l'emploi, attendues à 14h30 heure de Paris, devrait également contribuer à orienter la séance. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal anticipent 166.000 créations de postes en juillet et une baisse du taux de chômage à 3,6%.

VALEURS A SUIVRE, variations en préouverture:

-La Federal Trade Commission (FTC), l'un des gendarmes de la concurrence aux Etats-Unis, examine les acquisitions réalisées par Facebook (-0,6%) pour déterminer si elles faisaient partie d'une stratégie visant à éliminer des rivaux potentiels avant qu'ils ne puissent devenir une menace pour le mastodonte des réseaux sociaux, a-t-on appris de sources proches du dossier.

-L'action Pinterest bondit de 17% en préouverture, après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel de 261 millions de dollars, nettement supérieur aux attentes. Le site de partage de photos a également publié un nombre d'utilisateurs mensuels supérieur aux prévisions.

EVENEMENTS A VENIR:

-14h00 : résultats du deuxième trimestre d'Exxon

-14h30 : résultats du deuxième trimestre de Chevron

-14h30 : rapport américain sur l'emploi

-16h00 : indice de confiance des ménages du Michigan

-16h00 : commandes aux usines (juin)

-Sarka Halas, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela) ed : ECH

