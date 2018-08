Bourse de Wall Street : Wall Street attendue en hausse dans l'espoir d'un dégel entre Washington et Pékin

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Wall Street devrait ouvrir dans le vert lundi, les investisseurs se montrant plus optimistes quant aux chances de mettre un terme aux conflits commerciaux qui opposent les Etats-Unis à ses principaux partenaires.

A 14h50, le contrat à terme sur le Dow Jones Industrial Average gagnait 56 points, soit 0,2% à 25.732 points, tandis que celui sur le S&P 500 s'adjugeait 5,05 point, soit 0,2%, à 2.857,25 points. Le contrat sur le Nasdaq évoluait en hausse de 0,3%, soit 18,5 points à 7.406 points.

Sur le marché pétrolier, le contrat sur le brut WTI pour livraison en septembre perdait 25 cents à 64,96 dollars. Sur le marché des changes, l'euro cédait 0,1% face au dollar à 1,1425 dollars. Les rendements des obligations du Trésor américain reculaient à 2,838%.

La saison des résultats du deuxième trimestre étant désormais achevée, les investisseurs seront attentifs aux évolutions géopolitiques et guetteront le moindre signe d'une amélioration ou d'une détérioration des relations entre Washington et Pékin.

Vendredi soir, le Wall Street Journal a rapporté que les autorités américaines et chinoises étaient en train d'établir une feuille de route pour sortir du conflit commercial en cours en reprenant le dialogue. Le but serait de conclure ces discussions par des rencontres entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping lors de sommets bilatéraux en novembre prochain, ont déclaré des sources officielles de chaque pays.

"Après l'escalade des représailles des deux côtés, il s'agit d'un pas notable vers une détente. Le marché l'a pris comme que tel", souligne Stéphane Deo de la Banque Postale Asset Management.

Les investisseurs continueront par ailleurs de suivre la situation en Turquie alors que la livre turque perd 1,6% face au dollar, après que Moody's et Standard and Poor's ont tous deux dégradé la note du pays vendredi soir.

La semaine à venir sera marquée par la publication des minutes de la Fed, mercredi, ainsi que par la prise de parole de son président Jerome Powell vendredi, pour sa première participation aux grand symposium des banquiers centraux de Jackson Hole.

Vendredi, les indices américains avaient clôturé en hausse, portés par l'annonce de la reprise des négociations entre la Chine et les Etats-Unis. Le Dow Jones (DJIA) a progressé de 0,4% à 25.669,32 points après son gain de 1,6% jeudi. Le S&P 500 a gagné 0,3% à 2.850,13 points, et le Nasdaq Composite a avancé de 0,1% à 7.816,33 points.

VALEURS À SUIVRE

- JPMorgan a réduit à 195 dollars son objectif de cours sur Tesla, contre 308 dollars jusqu'ici, entraînant un repli de 5,5% du titre dans les échanges hors séance. La banque considère désormais que le financement d'un éventuel retrait de la cote ne peut être considéré comme acquis, contrairement à ce qu'avait indiqué Elon Musk dans son fameux tweet du 7 août. Par ailleurs, le fonds souverain saoudien, du soutien duquel se prévalait le dirigeant, envisagerait d'investir dans un constructeur concurrent de véhicules électriques.

- PepsiCo (+0,5%) a conclu un accord en vue d'acquérir SodaStream International, le spécialiste israélien de la gazéification de boissons à domicile, pour un montant de 3,2 milliards de dollars. L'opération contribue à diversifier les activités du groupe américain en dehors des boissons gazeuses sucrées et des snacks salés.

- Nike gagne 2,1% avant ouverture, Susquehanna ayant relevé son conseil de "neutre" à "'positif". En se basant sur un sondage mené auprès des détaillants, l'intermédiaire estime que le groupe américain gagne des parts de marché sur des concurrents tels qu'Adidas.

- Tyson Foods (-0,24%) va racheter pour 2,16 milliards de dollars Keystone Foods au brésilien Marfrig. Keystone est spécialisée dans la fabrication de produits carnés destinés notamment à la restauration rapide, notamment McDonald's, ainsi qu'aux industriels de l'agro-alimentaire et au secteur de la distribution. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 2,5 milliards de dollars au cours des douze mois à fin juin, à 65% générés aux Etats-Unis et à 35% en Asie-Pacifique. Tyson Foods estime que l'acquisition accroîtra son bénéfice par action en données publiées en troisième année, et dès la première année en données ajustées.

- Apple (+0,2%), critiqué par des médias d'Etat chinois, a confirmé lundi avoir retiré de nombreuses applications de jeux d'argent de sa boutique en ligne en Chine, son marché le plus important en dehors des Etats-Unis.

- Un consortium d'actionnaires de China Biologic Products, société biopharmaceutique chinoise spécialiste des produits à base de plasma cotée depuis 2009 au Nasdaq, a annoncé son projet de racheter le solde du capital sur la base d'une valeur d'entreprise de 3,9 milliards de dollars. Libellée à 118 dollars par action, l'offre représente une prime de 30% sur le dernier cours.

-Ryan Vlastelica, MarketWatch, et Julien Marion, Agefi-Dow Jones ed: TVA

(Guillaume Bayre a contribué à cet article)

