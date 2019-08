Bourse de Wall Street : Wall Street attendue en hausse en raison d'espoirs de détente sur le commerce

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les principaux indices américains devraient ouvrir en légère hausse jeudi, alors que Pékin a effectué plusieurs déclarations sur le commerce amenant les marchés européens et américains à se retourner plusieurs fois.

A 14h15, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones (DJIA) gagnait 0,7%, à 25.612 points. Celui sur l'indice élargi S&P 500 prenait 0,7%, à 2.861 points. Dans le même temps, le contrat sur le Nasdaq 100, riche en valeurs technologiques, s'adjugeait 0,7% également, à 7.540,50 points.

Les contrats à terme américains se sont retournés à la hausse après que la porte-parole du ministre chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, citée par Bloomberg, a indiqué que Pékin espérait toujours trouver un terrain d'entente avec les Etats-Unis au sujet du commerce, au moyen de négociations.

La Chine avait quelques heures plus tôt menacé de contre-attaquer face aux nouveaux tarifs douaniers que Washington prévoit d'instaurer au 1er septembre, selon plusieurs agences de presse, citant une déclaration des autorités chinoises. Dans cette déclaration, Pékin affirme que les nouvelles taxes douanières annoncées par Washington constituent une violation des accords noués entre Donald Trump et Xi Jinping, les présidents américain et chinois, et ajoute que la Chine "n'a pas d'autre choix que de prendre des mesures de rétorsion", ont indiqué ces agences. Ces déclarations avaient fait plonger les contrats à terme de Wall Street dans le rouge.

VALEURS A SUIVRE, variations en préouverture:

-Cisco Systems (-7,9%) a clôturé son exercice décalé 2019 avec la plus forte augmentation de ses revenus depuis 2013, mais s'attend à une croissance décevante au premier trimestre de son nouvel exercice en raison de la baisse des dépenses des sociétés de télécommunications et de la faiblesse de l'activité en Chine.

-General Electric (-4,4%) fait l'objet d'un rapport de l'analyste qui avait lancé l'alerte sur la chaîne Ponzi de Bernard Madoff. Harry Markopolos allègue que le conglomérat en difficulté a masqué l'ampleur de ses problèmes, ce qui a entraîné des déclarations financières inexactes et frauduleuses auprès des organismes de réglementation, selon ce rapport consulté par le Wall Street Journal.

-Walmart (+6,5%) a enregistré une hausse de ses ventes au deuxième trimestre, et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice, prolongeant ainsi la période de croissance pluriannuelle du géant de la vente au détail

-Le distributeur J.C. Penney (+14%%) a dégagé au deuxième trimestre une perte moins élevée qu'attendu et annoncé un partenariat afin de proposer des vêtements et accessoires d'occasion dans ses magasins.

EVENEMENTS A VENIR

-14h30 : ventes de détail - juillet

-14h30 : demandes hebdomadaires d'allocation chômage

-14h30 : indice d'activité de la Fed de Philadelphie

-15h15 : production industrielle -- juillet

-16h00 : stocks des entreprises - juin

-22h30 : Bilan de la Fed

-Alice Doré et Julien Marion, Agefi Dow Jones, avec le bureau de Londres de Dow Jones Newswires. ed: LBO

