Bourse de Wall Street : Wall Street attendue en hausse mardi grâce à la faiblesse du dollar

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Wall Street devrait à nouveau ouvrir dans le vert mardi et amorcer une troisième séance consécutive de hausse, alors que le recul du dollar permet aux indices de se rapprocher de leurs plus hauts en plusieurs mois.

Vers 14h50, le contrat à terme sur le Dow Jones Industrial s'adjugeait 0,2%, soit 38 points, à 25.795 points, tandis que le contrat sur le S&P500 progressait de 3,75 points à 2.862 points, en hausse de 0,2%. Le contrat sur le Nasdaq gagnait 0,2%, soit 13,25 points, à 7.400.75 points.

Sur le marché pétrolier, le contrat sur le brut WTI pour livraison en septembre gagnait 47 cents à 65,88 dollars. Les rendements des obligations du Trésor américain progressaient à 2,839%. Sur le marché des changes, l'euro gagnait 0,2% face au dollar à 1,1505 dollar.

Le billet vert pâtit des déclarations de Donald Trump, qui a renouvelé lundi soir ses critiques à l'égard des hausses de taux de la Fed. "Je devrais recevoir de l'aide de la Fed" pendant les négociations commerciales engagées avec les partenaires des Etats-Unis, a estimé le président américain, en se prononçant en faveur d'une politique monétaire accommodante. Ce type de commentaires engendre des "spéculations selon lesquelles le gouvernement [américain] pourrait même s'engager sur la voie d'une intervention directe sur les marchés des changes", indiquent les analystes de RBC.

La baisse du dollar a pu apporter un peu de soutien au marché alors que les investisseurs, en l'absence d'indicateurs majeurs, tourneront vraisemblablement leur attention vers les minutes de la Réserve fédérale américaine, qui seront publiées mercredi. Une publication qui sera méticuleusement décortiquée alors que le marché attend une hausse de taux en septembre avec une probabilité de 90%, relève Stéphane Deo de La Banque Postale Asset Management. La prise de parole du président de la Fed Jerome Powell vendredi lors du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole constituera l'un des autres temps forts de la semaine.

Les investisseurs continueront par ailleurs de suivre les évolutions des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis alors que les deux pays doivent reprendre les discussions mercredi. Si les observateurs font montre d'un certain optimisme au sujet de ces discussions, peu s'attendent à ce que tous les problèmes soient résolus lors de ces négociations. D'autant que le président Donald Trump a déclaré lundi "ne pas attendre grande chose" de ces négociations. "Si les deux parties parvenaient à négocier une trêve, nous nous attendons à ce que le sentiment de marché s'améliore significativement, propulsant les marchés bien plus haut", écrit Jasper Lawler, directeur de la recherche chez London Capital Group.

- Coty perd 4,4% dans les échanges de préouverture après avoir publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au quatrième trimestre de son exercice 2017-2018, à 2,24 milliards de dollars contre 2,32 milliards de dollars attendu en moyenne par les analystes sondés par FactSet. Le groupe a par ailleurs annoncé le départ de son directeur financier, Patrice de Talhouët.

-Medtronic s'adjuge 4,5% en préouverture, alors que ses bénéfices et ses revenus au premier trimestre de son exercice 2018-2019 ont dépassé les attentes. Le groupe spécialisé dans les équipements médicaux a également relevé ses perspectives annuelles, relevant sa prévision de croissance organique d'une fourchette de 4-4,5% à un intervalle de 4,5-5%. Sa prévision de croissance du bénéfice par action passe de 8-9% à 9-10%.

- Toll Brother bondit de 9% après avoir publié une hausse de 27% de ses revenus au troisième de son exercice fiscal 2017-2018 ainsi qu'un bénéfice par action de 1,26 dollar par action, deux indicateurs en ligne avec les attentes des analystes. Le spécialiste de la construction des maisons de luxe a également livré une prévision de livraisons annuels, comprises entre 8.100 et 8.400 unités, ce qui se traduirait par un chiffre d'affaires de 6,76 à 7,22 milliards de dollars.

- Kohl cédait 3,3% malgré de solides résultats au deuxième trimestre avec un bénéfice par action en hausse de 42% sur un an à 1,76 dollar, nettement au-dessus des analystes sondés par FactSet à 1,64 dollars, ainsi que des revenus à 4,57 milliards de dollars là aussi supérieur aux attentes (4,27 milliards de dollars).

