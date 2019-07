Bourse de Wall Street : Wall Street attendue en hausse prudente avant Powell, acte II

Les contrats à terme signalent une ouverture en hausse de 0,2% à 0,3% mais la tendance pourrait évoluer avec la publication une heure avant l'ouverture des chiffres de l'inflation en juin et des inscriptions au chômage hebdomadaires aux Etats-Unis.

Les intervenants de marché attendent également l'audition semestrielle de Jerome Powell devant le Sénat, à partir de 14h00 GMT.

Le président de la Fed ne devrait toutefois pas trop s'écarter de ce qu'il a dit mercredi devant la Chambre des représentants, à savoir que les pressions à la baisse sur les perspectives économiques aux Etats-Unis confortent les anticipations d'un assouplissement de la politique monétaire le 31 juillet.

Le compte rendu de la dernière réunion de la Fed, publié mercredi après la clôture en Europe, a en outre montré que de nombreux membres de son comité de politique monétaire avaient alors jugé que des mesures de soutien se justifieraient bientôt si les risques affectant l'économie américaine ne diminuaient pas.

Ces signaux accommodants ont un temps soutenu les Bourses en Europe, qui évoluent sans tendance à mi-séance.

À Paris, le CAC 40 prend 0,16% à 5.576,51 points vers 11h15 GMT alors qu'à Francfort, le Dax cède 0,10% et qu'à Londres, le FTSE abandonne 0,09%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,14%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,11% et le Stoxx 600 0,18%.

Les marchés ont revu leurs anticipations en matière d'évolution des taux d'intérêt aux Etats-Unis: ils estiment désormais à 30,7% la probabilité d'une baisse de taux de 50 points de base fin juillet contre seulement 3,33% mardi, selon le baromètre FedWatch de CME Group.

Dans l'actualité européenne, le compte rendu de la réunion de juin de la Banque centrale européenne, à 11h30 GMT, sera également un rendez-vous important de la journée.

En Allemagne, la hausse de l'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes (IPCH) a été révisée à la hausse, à 1,5% contre 1,3% initialement en variation annuelle pour le mois de juin. [nL8N2421X0

VALEURS À WALL STREET

EN EUROPE

La majorité des indices du Stoxx sont en hausse, à l'image du secteur du pétrole et du gaz qui prend 1,15%, porté par les cours du brut. A Paris, TechnipFMC et Total occupent les deux premières places du CAC avec des gains respectifs de 1,48% et 0,92%.

Parmi les plus fortes hausses du Stoxx 600, le britannique Reckitt-Benckiser gagne 2,32% après avoir décidé de régler 1,4 milliard de dollars pour mettre fin aux enquêtes fédérales américaines sur un traitement de l'addiction aux opioïdes commercialisé par son ancienne filiale pharmaceutique Indivior, scindée il y a cinq ans.

En baisse, Südzucker, propriétaire en France de Saint-Louis Sucre, cède 3,79% à la Bourse de Francfort après avoir fait état d'une chute de 40% de son bénéfice trimestriel en raison de l'effondrement mondial des cours du sucre.

TAUX

Sur le marché obligataire, les anticipations de baisse de taux de la Réserve fédérale dans le sillage des déclarations de Jerome Powell ont légèrement fait reculer le rendement à dix ans américain, qui se stabilise autour de 2,065% à l'approche de l'ouverture à Wall Street.

Il était monté mercredi à un pic de trois semaines, à 2,1130%, avant l'audition du président de la Fed.

Le rendement du Bund allemand à dix ans prend deux points de base à -0,283%, non loin d'un pic de deux semaines à -0,279% touché mercredi.

CHANGES

Les déclarations de Jerome Powell au Congrès et les minutes de la Réserve fédérale continuent de peser sur le billet vert. L'"indice dollar", qui mesure son évolution face à un panier de devises de référence, perd encore 0,25% après avoir déjà cédé 0,39% mercredi.

L'euro progresse de 0,22% à 1,1274 dollar après un pic à 1,1280, au plus haut depuis une semaine.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont en hausse en raison de la présence d'une tempête dans le golfe du Mexique, qui perturbe la production, et des tensions persistantes liées à l'Iran.

Le baril de Brent évolue à un plus haut de six semaines à 67,36 dollars et le baril de brut léger américaine (WTI) gagne 0,53% à 60,75 dollars, au plus haut depuis le 23 mai.

(Édité par Marc Angrand)

par Patrick Vignal