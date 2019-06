Bourse de Wall Street : Wall Street attendue en légère hausse avant la rencontre Trump-Xi

Grâce à ce stupide Trump, la Chine communiste, comme l'Iran, le Venezuela, le Mexique, l4inde et même l'Europe, a enfin compris qu'il très dangereux et mal-saint de dépendre technologiquement de l'impérialisme US, et la Chine communiste a compris que le seul développement viable est un développement indépendant de la technologie US: elle va donc produire de A à Z tous les composants hard et soft qu'elle importait des USA, de Taiwan et du Japon.